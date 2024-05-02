Snapchat يسمح أخيرًا بتحرير المحادثات

سينضم Snapchat أخيرًا إلى معظم أقرانه في تطبيقات المراسلة وسيسمح للمستخدمين بتحرير محادثاتهم. وقالت الشركة إن الميزة، التي سيتم طرحها "قريبًا"، ستقتصر في البداية على مشتركي Snapchat +.

ومع هذا التغيير، سيكون لدى مستخدمي Snapchat نافذة مدتها خمس دقائق لإعادة صياغة رسالتهم أو إصلاح الأخطاء المطبعية أو تعديل محادثاتهم بطريقة أخرى. سيكون للرسائل التي تم تحريرها تسمية تشير إلى أنه تم تغيير النص. ولم تذكر الشركة متى قد تكون الميزة متاحة لعدد أكبر من مستخدميها، ولكن الشركة غالبًا ما تقدم الميزات المرغوبة إلى خدمة الاشتراك الخاصة بها أولاً. أعلنت شركة Snap الأسبوع الماضي أن تطبيق Snapchat+، الذي تبلغ تكلفته 3.99 دولارًا شهريًا، قد وصل إلى 9 ملايين مشترك.

يضيف التطبيق أيضًا العديد من الميزات غير الحصرية، بما في ذلك تفاعلات الرموز التعبيرية المحدثة للمحادثات، والقدرة على استخدام مساعد My AI لتعيين التذكيرات والأزياء التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ Bitmoji. عرضت شركة Snap أيضًا عدسة AI جديدة تعمل على تحويل صور السيلفي للمستخدمين إلى لقطات تحمل طابع التسعينيات (لا تنظر عن كثب إلى سماعات الرأس اللاسلكية التي تظهر في العديد من الصور).