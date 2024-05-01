رئيس جامعة أسيوط يكرم أعضاء مجلس إدارة مركز ذوى القدرات الخاصة

كرم اليوم الأربعاء الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أعضاء مجلس إدارة مركز ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة، والعاملين بمكتب الاتصال العسكرى بالجامعة؛ تقديراَ لما يبذلوه من جهد وعمل مخلص لخدمة ودعم طلاب الجامعة من ذوى الهمم، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبى عليهم لحصولهم على شهادات الإعفاء النهائى من التجنيد، دون الحاجة الى انتقالهم إلى منطقة التجنيد مع ذويهم، مثمنا العمل بروح الفريق الواحد، لخدمة طلاب الجامعة على نحو أفضل.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى بالتعاون بين إدارة التجنيد والتعبئة وجامعة أسيوط، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الرعاية لذوي الهمم، وتوفير كل سبل الراحة لهم، مضيفاً أن الجامعة تحرص على تطويع كافة الجهود وتذليل الصعاب لخدمة أبنائها من ذوى الهمم، وتمكينهم وحماية حقوقهم على نحو يدعم انخراطهم الإيجابي في المجتمع، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم إمكانياتهم، وقدراتهم، والافادة من طاقاتهم الإبداعية، في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة أمنية محمد مدير المركز، وأسامة السيد أمين الجامعة المساعد والمشرف على مكتب الاتصال العسكرى، وأعضاء مجلس إدارة المركز وهم الدكتور مصطفى عبدالمحسن الأستاذ بكلية التربية، والدكتور أحمد سليمان الأستاذ المساعد بكلية الحقوق، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور جمال الصاوى المدير الإدارى للمركز، وحاتم خضير مدير عام الإدارة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ صلاح همام مدير مكتب الاتصال العسكرى