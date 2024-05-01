مشروع كول أوركسترا بقيادة أرمينية في جولة موسيقية عالمية بالأوبرا

ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلي مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد على مسرحها الكبير حدثا تتويجيا لمشروع كول أوركسترا (colORCHESTRA) بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الأرمنى جيفورج سرجسيان.

فعلى المسرح الكبير نجح المبدعون الأمريكية انا ماريا ( هارب ) ، الأمريكية الكورية كيت لى (بيانو)، اليابانية ميساتو هاناوا ( ساكسفون) فى تتويج مشروع كول أوركسترا (colORCHESTRA) وتحقيق أهدافه ، وألتقوا فى جولة موسيقية تجاوزت حدود اللغة والعرق والمكان وقاموا باستعراض مجموعة من الآلآت تنتمى لفترات مختلفة مؤديين أعمال بارزة لمجموعة من كبار المؤلفين العالميين كان منها مثابرة لـ ويلش ، كونشرتو البيانو الثالث لـ كاباليفسكى ، الحفلة الموسيقية لـ فينافيسكى ، كونشرتو الفيولينه الثالث لـ سان سانص ، افتتاحية رقصة النار ومتتابعة تانجو لـ دى فالا.

جدير بالذكر أن مشروع كول أوركسترا (colORCHESTRA) يقوم باختيار العازفين المتميزين من جميع أنحاء العالم بعد خضوعهم لاختبارات أداء حية صارمة للإطمئنان لمهارتهم وقدراتهم الفنية.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا