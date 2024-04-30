العرض العالمي الأول لفيلم يوم بمهرجان أفلام السعودية

يشهد الفيلم البحريني القصير يوم للمخرج أحمد أكبر عرضه العالمي الأول في الدورة العاشرة بمهرجان أفلام السعودية (2-9 مايو.

وهو أحد الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

ويقول المخرج أحمد أكبر عن مشاركته في مهرجان أفلام السعودية: "سعدت كثيرًا بمشاركتي في أحد أهم مهرجانات السينما في العالم العربي، لطالما أردت مشاركة فيلمي مع الجماهير العالمية والجمهور السعودي… في فيلم "يوم" أردت مناقشة فكرة أننا نواجه الكثير من الصراعات بينما نتقدم في العمر، معتقدين أننا سنعيش في سلام عندما نكبر.

ومع ذلك، فإن صعوبات العيش التي تواجه كبار السن لا تُطاق. أن تعيش في عالم لا يشبهك، عالم يصبح غير مألوف أكثر في كل ثانية. ستفقد كل ما جعلك ما أنت عليه، كل ذلك يختفي شيئًا فشيئًا، ومعه تفقد نفسك". الفيلم من وإخراج وكتابة سيناريو ومونتاج أحمد أكبر، مقتبس من قصة للكاتب أمين صالح، وإنتاج محمد فريد (شركة Blu Steel Films)، وبطولة يحيى عبد الرسول، ومحمد السعيد، وموسى جعفر، وعلي الغيص، وشوق معروف، مدير تصوير: جعفر الحلواجي،

وتدور قصته حول رجل في السبعين من عمره يشعر بالوحدة والضآلة في واقعه. يتذكر ماضیه بينما یتغیر العالم من حوله. يبدو وكأن الأجزاء المتبقية من ماضيه تتلاشى الواحدة تلو الأخرى، ويزداد ھو انكسارًا مع اختفاء كل قطعة. أحمد أكبر مخرج ومونتير بحريني حاز على العديد من الجوائز المحلية والدولية. وقد تأثر أسلوب أحمد بالعديد من المخرجين العالميين، أبرزهم وونغ كار واي، وعباس كياروستامي، وكريستوف كيشلوفسكي، ومايكل هانيكي. أخرج ثلاثة أفلام قصيرة رزنامة 2018، نافذة 2019 الذي حصل على منحة صناعة الأفلام من مهرجان صنع بشغف السينمائي، وسلام 2021 الذي حصل على منحة صناعة الأفلام من السفارة الفرنسية في البحرين. كما عمل كمونتير بالعديد من الأفلام البحرينية القصيرة.