نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار العنب

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن ارتفاع أسعار العنب يرجع لعدة أسباب أهمها قلة المعروض مع زيادة الطلب، لافتًا إلى أن العنب المعروض في الأسواق حاليًا بشائر المحصول وكمياته قليلة جدا.

وأضاف عبدالرحمن أن أصناف العنب الموجودة حاليا بالأسواق هي أنواع أجنبية تزرع في مصر بغرض التصدير لأنها مبكرة النضج ومنها صنف عنب الايرلي والسوبيريور والفليم والبيوتي والسيدلس ويبدأ نضجها في شهر مايو ويستمر حتى شهر سبتمبر وتكون أسعارها مرتفعة نظرا لترقب المواطنين لظهور العنب وفرحتهم بشرائه فور ظهوره في الأسواق بعد غيابه لفترة كبيرة.

وأشار عبدالرحمن إلى أن أسعار العنب ستبدأ في الانخفاض تدريجيا كلما ارتفعت درجات الحرارة وزاد نضج المحصول وظهور الأنواع التي تنضج في منتصف الموسم كالطومسون والبلاك مونكا والأنواع متأخرة النضج كالكريمسون والأنواع البلدي كالعنب البلدي والبناتي والرومي الأحمر والتي يبدأ نضجها في شهر يونيو ويستمر حتى شهر نوفمبر.



وأكد عبدالرحمن أن انخفاض سعر العنب الحقيقي سيبدأ في شهر يونيو المقبل مؤكدا أن مصر بها أكثر من 200 ألف فدان من العنب متوسط إنتاج الفدان 12 طنًا وهي تنتج كميات كبيرة تكفي للسوق المحلي وتصدر منها كميات كبيره لدول الاتحاد الأوروبي وروسيا ودول شرق آسيا والصين والدول العربية.