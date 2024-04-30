هل سيُصبح العنب فاكهة للطبقة الثرية فقط؟.. أسعار نارية في الأسواق

يشهد سوق الفاكهة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العنب، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 100 و120 جنيهًا، وهو ما أثار استياء المستهلكين، خاصة مع توافر الاكتفاء الذاتي من هذه الفاكهة ووجود فائض يتم تصديره للخارج.

ويعود ذلك إلى انخفاض كميات العنب المتاحة في الأسواق هذا العام بسبب نقص الإنتاج نتيجة تغيرات مناخية وتحديات زراعية واجهت المزارعين.

وشهدت تكاليف زراعة العنب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، شملت ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية والعمالة، مما انعكس على السعر النهائي للمنتج.

زيادة الطلب على الفاكهة:

ومع حلول فصل الصيف، يزداد الطلب على الفواكه بشكل عام، والعنب بشكل خاص، مما يضغط على الأسعار ويساهم في ارتفاعها.

و تلعب تكاليف نقل وتخزين العنب دورًا في تحديد سعره النهائي، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا.

ورغم وجود فائض من العنب يتم تصديره للخارج، إلا أن هذا الفائض غالباً ما يكون من أنواع محددة غير مرغوبة محليًا، أو من فائض الإنتاج في مناطق معينة لا يتم توزيعه بشكل متساوٍ على باقي أنحاء البلاد.

كما تسعى الحكومة إلى دعم المزارعين من خلال توفير التمويل اللازم وتحسين البنية التحتية الزراعية وتطوير تقنيات الري وتوفير الأسمدة والمبيدات الحشرية بأسعار مناسبة، مما قد يساعد على زيادة الإنتاج وخفض التكاليف، وتنظيم عملية التوزيع، من خلال ربط المزارعين مباشرة بالتجار لتقليل تكاليف النقل والوساطة، وضمان وصول المنتجات للمستهلك بأسعار عادلة.

كما أن المواطنين في حاجة لزيادة التوعية، من خلال نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد للمواطنين، وتشجيعهم على شراء المنتجات المحلية الموسمية، مما قد يساعد على خفض الطلب على الأصناف باهظة الثمن.

ومعالجة هذه العوامل بشكل فعال من شأنه أن يساهم في خفض أسعار العنب وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن توفير هذه الفاكهة بأسعار مناسبة للمستهلكين مع الحفاظ على عائد مجزٍ للمزارعين.

بشائر مبكرة بأسعار مرتفعة:

يشهد سوق العنب المصري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 100 و 120 جنيهًا، وهو ما أثار استياء المستهلكين.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنّ هذا الارتفاع يعود إلى كون العنب المتواجد بالأسواق حاليًا هو العنب المزروع خصيصًا للتصديرK ويتميز هذا النوع من العنب بأنه مبكر النضج، ولا ينتمي إلى الأصناف المحلية المعتادة لدى المستهلك المصري.

وأضاف "أبو صدام" أن أي فاكهة في بداية موسمها تكون مرتفعة الثمن، وهذا لا يعني أن هذا هو السعر الرسمي طوال الموسم.

ومع حلول موسم ذروة الإنتاج، من المتوقع انخفاض أسعار العنب بشكل تدريجي، لتصل إلى مستوياتها الطبيعية التي تتراوح بين 10 و 15 جنيهًا للكيلو.

وطمأن نقيب الفلاحين المستهلكين بأن ارتفاع أسعار العنب مؤقت، وسوف تنخفض الأسعار مع تقدّم الموسم.

ونصح نقيب الفلاحين " المواطنين بعدم التكالب على شراء الفاكهة فى بداية ظهورها ، مشيرا إلى أن الأصناف المحلية من العنب مازالت مزروعة فى الحقول ولم يتم جنيها.

ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض الفواكه:

العنب: يتراوح سعر الكيلو بين 100 و 120 جنيهًا، وذلك لارتفاع أسعار العنب المخصص للتصدير في بداية الموسم.

البرتقال: 10 جنيهات للكيلو.

الموز: 20 جنيهًا للكيلو.

التفاح: 40 جنيهًا للكيلو.

الجوافة: 25 جنيهًا للكيلو.

الفراولة: 15 جنيهًا للكيلو.

البطيخ: 16 جنيهًا للكيلو.

البلح: 10 جنيهات للكيلو.