حار نهارًا.. تعرف على درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس اليوم.. يسود اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو طقس حار في فترة النهار على أغلب المحافظات المصرية، ويكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر والليل.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الظاهرة الأكثر وضوحًا اليوم هي الشبورة المائية، محذرة سائقي السيارات من السرعة الفائقة وقت الشبورة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 1-5-2024

أما عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم فجاءت كالتالي:

درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و 30

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و 25

درجة الحرارة في المنصورة .. 16 و 28

درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و 30

درجة الحرارة في طنطا .. 16 و 28

درجة الحرارة في دمياط .. 18 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و 25

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 16 و 31

درجة الحرارة في السويس .. 18 و 30

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 26

درجة الحرارة في رفح .. 18 و 23

درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 31

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 24

درجة الحرارة في الطور .. 22 و 30

درجة الحرارة في طابا .. 21 و 28

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 25 و 33

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 24

درجة الحرارة في مطروح .. 13 و 23

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و 24

درجة الحرارة في سيوة .. 18 و 30

درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و 33

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 و 34

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 31

درجة الحرارة في المنيا .. 16 و 31

درجة الحرارة في قنا .. 21 و 35

درجة الحرارة في الأقصر .. 22 و 34

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و 35

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 21 و 34

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 21 و 35

درجة الحرارة في شلاتين .. 23 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 24 و 28

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 29

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 24 و 28