نقيب الفلاحين يكشف موعد إنخفاض أسعار العنب

صرح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان إرتفاع اسعار العنب يرجع لعدة اسباب اهمها قلة المعروض مع زيادة الطلب

لافتا ان العنب المعروض في الاسواق حاليا بشائر المحصول وكمياته قليله جدا

واضاف عبدالرحمن أن اصناف العنب الموجودة حاليا بالأسواق هي انواع اجنبيه تزرع في مصر بغرض التصدير لانها مبكرة النضج

ومنها صنف عنب الايرلي والسوبيريور والفليم والبيوتي والسيدلس ويبدا نضجها في شهر مايو ويستمر حتي شهر سبتمبر وتكون اسعارها مرتفعه نظرا لترقب المواطنين لظهور العنب وفرحتهم بشرائه فور ظهوره في الاسواق بعد غيابه لفتره كبيره

واشار عبدالرحمن ان اسعار العنب ستبدا في الانخفاض تدريجيا كلما ارتفعت درجات الحرارة وزاد نضج المحصول وظهور الانواع التي تنضج في منتصف الموسم كالطومسون والبلاك مونكا والانواع متاخرة النضج كالكريمسون والانواع البلدي كالعنب البلدي و البناتي والرومي الاحمر والتي يبدأ نضجها في شهر يونيو ويستمر حتي شهر نوفمبر

واكد عبدالرحمن ان انخفاض سعر العنب الحقيقي سيبدأ في شهر يونيو المقبل

موكدا ان مصر بها أكثر من 200 الف فدان من العنب متوسط انتاج الفدان 12طن وهي تنتج كميات كبيره تكفي للسوق المحلي وتصدر منها كميات كبيرة لدول الاتحاد الاوربي وروسيا ودول شرق اسيا والصين والدول العربية