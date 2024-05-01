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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء 1 مايو 2024

الخضروات اليوم
الخضروات اليوم

تختلف أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، عن أمس، ويبحث الكثير عن معرفة الأسعار لشراء احتياجاتهم في نهاية الأسبوع.

وشهد متوسط أسعار بعض الخضروات ارتفاعًا في الأسعار، اليوم الأربعاء، 1 مايو 2024 بالأسواق.

فيما يلي بيان بأسعار الخضروات طبقًا لـ بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سجل متوسط أسعار الطماطم اليوم في الأسواق: 10.09 جنيهًا/ كيلو.

بلغ متوسط أسعار البطاطس اليوم في الأسواق: 14.57 جنيهًا/ كيلو.

بلغ متوسط أسعار الليمون البلدي اليوم في الأسواق: 26.42 جنيهًا/ كيلو.

سجل متوسط أسعار البامية اليوم في الأسواق: 47.55 جنيهًا/ كيلو.

سجل متوسط أسعار الملوخية اليوم في الأسواق: 17.84 جنيهًا/ كيلو.

بلغ متوسط أسعار الكوسة اليوم في الأسواق: 12.91 جنيهًا/ كيلو.

بلغ متوسط أسعار البصل بعدد من أسواق محافظة القاهرة: 18 جنيهًا/ كيلو.

بلغ متوسط أسعار الكرنب اليوم في الأسواق: 19.23 جنيهًا للواحدة.

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