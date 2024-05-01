تفاصيل استعدادات السكك الحديدية بشأن رحلات المصيف للإسكندرية ومطروح (شاهد)

قال الدكتورة عبدالله أبو خضرة خبير الطرق، إن هيئة السكك الحديدية أعلنت عن رحلات إضافية للمحافظات التي بها تكدس، موضحا أنه في موسم الصيف يتم إضافة رحلات إضافية لـ الإسكندرية ومرسى مطروح، ويأتي ذلك في إطار خدمة المواطنين وتلبية حوائجهم.

الرحلات الإضافية في السكك الحديدية تكون لمحافظة الإسكندرية ومرسى مطروح

وتابع "أبو خضرة" خلال مداخلة مع الإعلامية عبيدة أمير مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الرحلات الإضافية في السكك الحديدية تكون لمحافظة الإسكندرية ومرسى مطروح، حيث أن هناك 6 قطارات لمرسى مطروح بينهم قطارين للنوم، مع إضافة قطارين آخرين في منتصف يونيو القادم.

وذكر أن الحكومة نفذت عملية تطوير شاملة لـ هيئة السكك الحديدية، لزيادة عدد أفراد الركاب، ليصل الإجمالي إلى 2 مليون راكب يوميا ونقل 13 مليون طن بضائع سنويا، مع تقديم أفضل الخدمات لهم.

الحكومة تعمل على ربط المواني المتواجدة في مصر

وأوضح أن الحكومة تعمل على ربط المواني المتواجدة في مصر، مضيفا أنه تم الإعلان عن انتهاء تنفيذ منظومة السكك الحديدية من خلال تطوير الإشارات والتحكم في حركة القطارات، وزيادة معدلات السلامة والأمان وعدد من الخدمات الأخرى.

مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطاررقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسى) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 160 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (روسى) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرا.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.