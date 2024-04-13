توافد آلاف المواطنين على مصيف بلطيم لقضاء أجازة عيد الفطر

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ زحاما شديدًا من أهالي المحافظة، والمحافظات المجاورة لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، والتى تعد مقصدًا للعديد من الزوار ومتنفس ترفيهى متميزاً لأبناء كفرالشيخ، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالاضافة الى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز فضلاً عن المسطحات الخضراء، بالحديقة، وتامينها بكاميرات مراقبة رئيسية في مدخل الحديقة ومحيطها تعمل علي مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة.

واصلت حديقة صنعاء، تقديم الخدمات للزوار ورفع مستوى النظافة والإنارة بالحديقة تحت اشراف محمد مصطفي عيسى ، مدير حديقة صنعاء.

كما شهدت حديقة الحيوان بمدينة كفر الشيخ اقبالا كبيرا من الزوار، خاصة على بيت السباع والقرود، إضافة إلى لمشاهدة الحيوانات المتنوعة التي تتميز بها الحديقة للإستمتاع بالطبيعة وقضاء أجازة عيد الفطرالمبارك في أجمل الحدائق بمنطقة الدلتا.

كما توافد الآلاف من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك على شواطئ مصيف بلطيم، بينما وتستمر أجهزة مصيف بلطيم العمل على راحة المصطافين على مدار الـ 24 ساعة تحت اشراف هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وتم رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن لمتابعة الخدمات ومستوى النظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين والزوار بكافة الحدائق والمتنزهات العامة.

يقع مصيف بلطيم أقصى شمال مركز البرلس، ويبعد عن مدينة بلطيم مسافة 5 كم شمالاً، وعن مدينة كفر الشيخ 80 كم، وعن مدينة دسوق 105 كم، كما يمر الطريق الدولي الساحلي بالقرب من المدينة على بعد 1.5 كم، ما يسهم فى الجذب السياحى، خاصة أن الطريق الدولى الساحلى يربط بين محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ومنها لبورسعيد، إضافة إلى وجود رافد الطريق الدولي الواصل من طنطا على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ويتصل برافد الطريق الدولي الواصل ما بين كفر الشيخ والمصيف وطولهما 120 كيلو.

ومدينة مصيف بلطيم تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال، وتعتبر مصيفًا من الدرجة الأولى على ساحل البحر المتوسط فى مصر، والمدينة من المصايف المتميزة لما تتمتع به من طبيعة خلابة وهدوء، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة حيث تعرف بأنها مصيف العائلات.