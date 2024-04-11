توافد آلاف المصطافين على مصيف بلطيم

فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك

استقبلت مدينة بلطيم آلاف المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية، وجرى رفع درجة الاستعداد على مداخل المدينة، لتسهيل دخول المصطافين وعدم حدوث أي تكدس علي مداخل المدينة الثلاثة.

وشهد مصيف بلطيم خلال الأيام الماضية العمل على تجهيز كورنيش الفنار، بعد فترة توقف دامت 10 سنوات بسبب بمعوقات إدارية جرى الانتهاء منها، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وذلك ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مدينة مصيف بلطيم استعدادًا لفصل الصيف المقبل.

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الخميس، توافد آلاف المصطافين على مدينة مصيف بلطيم.... فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وقد واصلت أجهزة الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش مصيف بلطيم لاستقبال المصطافين لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالطبيعة الساحرة لأجمل المدن الساحلية، التى استمرت على مدار اليوم تحت اشراف هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفرالشيخ.

وأضاف، أنه تم توفير المواصلات اللازمة للرواد والمصطافين من مركبة الطفطف لنقلهم بين الشواطئ الستة المختلفة بالمصيف وهي الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل والفيروز، وتجهيز الشوارع الداخلية بالمصيف وجميع أماكن الاحتفالات، مع توفير السلع الغذائية وكميات الخبر اللازمة بالتعاون مع أجهزة التموين.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة مصيف بلطيم هيثم عطية، بتكثيف تواجد رجال الإنقاذ على شواطئ المدينة علي جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات.

كما وجه بتواجد معدات الانقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ، بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف، وتشغيل مستشفى النرجس والأمل علي مدار اليوم مع دعمهم بالأطباء والتمريض اللازم، ودعم المدينة بـ 5 سيارات إسعاف وتوزيعهم علي جميع الشواطئ للتدخل في حالة حدوث أي طوارئ، إضافة للعيادة المتنقلة لتقديم الخدمات .

وقال هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم إنهاء حملات نظافة شواطئ المصيف المختلفة، وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشواطئ وكذلك رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، إزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي، وصيانة كورنيش المصيف والإنارة العامة وأماكن الاحتفالات.

وأضاف رئيس مصيف بلطيم، أنه تم إنهاء أعمال تجهيز وصيانة الحدائق العامة بمناطق المصيف المختلفة، وشملت حملة نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار والنجيل الطبيعي بالحدائق العامة ومداخل المصيف والكورنيش على امتداد 10 كيلو مترات، وتجهيز جميع المناطق، وتوفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة لاستقبال أكثر من مليون مواطن للاحتفال بعيد الفطر المبارك على مدار عطلة العيد .

وأكد أنه جرى تجهيز وصيانة الحدائق العامة، وشملت نظافة شاملة للحدائق، وقص وتهذيب الأشجار، والنجيل الطبيعي بالحدائق العامة ومداخل المدينة المختلفة والكورنيش، وإجراء أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بكورنيش المدينة، وبالشوارع الرئيسية والداخلية، والمداخل.