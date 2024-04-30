نقل مباراة الزمالك وسموحه إلى ملعب برج العرب

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من رابطة الأندية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد برج العرب، بدلاً من إقامتها ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.