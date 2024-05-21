القصة الكاملة لدهس عباس أبو الحسن لسيدتين.. تطورات حالة المصابين

تصدر الفنان عباس أبو الحسن التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حادث دهس سيدتين بسيارته.

ونقل السيدتين الى المستشفي وكانت حالتهما الصحية فى وضع حرج.

من جانبه كشف حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، تطورات التحقيق وحالة المصابين.

وأكد محامي عباس أبو الحسن في رسالة صوتية لـ ET بالعربي قائلًا: "بخصوص حادث الفنان عباس أبو الحسن النهاردة، حادث عادي بيحصل لأي حد مننا كلنا، حوالي الساعة 3:30 أثناء اتجاه الفنان عباس أبو الحسن لمنزله بالطريق الصحراوي فوجئ بسيدتين أمام سيارته بيتفادوا سيارة أخرى على يساره، واصطدم بهما مما أحدث بهما إصابات".

عباس أبو الحسن

وأضاف: "في محاولته لإنقاذهم وشيلهم من الطريق أصيب في عصب رجله اليمين، وتم إحالته وإحالة المصابين للمستشفى، وعمل رنين مغناطيسي على كاحله، ثم توجه لقسم الشرطة مرة أخرى وتم أخذ أقواله وعرضه على النيابة، وتم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، وجاري إخلاء سبيله من القسم بعد عرضه على المباحث واتخاذ الإجراءات اللازمة".

عباس أبو الحسن

وتابع قائلا: "حالة المصابين الصحية إلى حد ما مستقرة، والفنان قال لهم اللي إنتو عايزينه هنعمله، وبناء على طلب أهلهم تم إحالتهم لمستشفى السلام الدولي، وتم علاجهم على نفقة الفنان عباس أبو الحسن".

يشار الى أن الأجهزة الأمنية تحفظت على الفنان عباس أبو الحسن بعد اتهامه بالاصطدام بسيدتين في منطقة الشيخ زايد بسيارته.

عباس أبو الح

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث مروري بمنطقة الشيخ زايد ووقوع إصابات.

وتبين بعد الفحص أن السيارة ملك الممثل عباس أبو الحسن، وأنه اصطدم بسيدتين أثناء عبورهما الطريق في الشيخ زايد وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على الفنان عباس أبو الحسن.

عباس أبو الحسن

من ناحية أخري، يعرض للفنان عباس أبو الحسن حاليًا فيلم “شقو” فى السينمات وحقق نجاحًا كبيرًا.

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.



أبطال فيلم شقو



يشار الى أن فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.