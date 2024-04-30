بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة .. ممثل أثيوبيا يتفوق على ولاية بجاية الجزائري بدور الـ 16

فاز فريق مصنع الكحول الوطني الإثيوبي لكرة الطائرة «سيدات» على نظيره فريق الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الـ16 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بالأهلي حتى 4 مايو المقبل.‏



أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الإثيوبي عرضًا جيدًا خلال اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط.



أنهى الجمعية الرياضية الجزائري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-23، بينما عاد الفريق الإثيوبي وحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-11، وواصل الفريق الإثيوبي تفوقه في الشوط الثالث لينهيه بنتيجة 25-21، قبل أن يحسم الشوط الرابع له والمباراة بنتيجة 25-20.

ومن جانبها عبرت مولا كاسا، مدربة فريق الكحول الإثيوبي، عن سعادتها بنتيجة المباراة وأداء اللاعبات، مؤكدة أنهن يسعين لحسم لقب البطولة.

ووجهت مدربة الفريق الإثيوبي الشكر إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز للبطولة، وتوفير كل سبل الراحة للفرق المشاركة.