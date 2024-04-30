لاعبة طائرة الأهلي : هدفنا استعادة اللقب الأفريقي

أكدت آية خالد، لاعبة الفريق الأول بالنادي الأهلي ، أن الفريق تركيزه منصب على الفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» فقط، وأن الهدف الرئيسي هو استعادة اللقب من جديد.





تابعت آية: «لا يوجد أي مجال للتقصير ونحاول استغلال كل فرصة للتدريب والعمل من أجل الفوز بالمباريات».

وأوضحت آية خالد أن تتويج الفريق بثلاثية الدوري والكأس والسوبر منح اللاعبات دوافع كبيرة للفوز ببطولة إفريقيا.

وأضافت: «نتمنى أن نسعد جماهير الأهلي ونختتم الموسم ببطولة إفريقيا.



وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر إلى اللاعبين بسبب حالة الانضباط والالتزام على مدار الموسم بالكامل، والوفاء بالعهد الذي قطعه اللاعبون على أنفسهم قبل بداية الموسم. وأشاد بحرص عبد الله عبد السلام كابتن الفريق على مشاركة عبد الحليم عبو وحسام يوسف أثناء رفع كأس البطولة، وهو ما يكرس لأخلاق ومبادئ النادي.

على صعيد متصل ، وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني، على إدارته الهادئة والرزينة للمباريات الصعبة، وعدالته في اختيارات اللاعبين على مدار الموسم بالكامل.

وأكد رئيس النادي أن الموسم الاستثنائي الذي قدمه «رجال الطائرة»، كان يستحق تكريمًا من نوع خاص، بإهداء عناصر الفريق هدية عبارة عن العملة التذكارية التي تحمل شعار الأهلي.

وشدد الخطيب على أن كل من يلعب للنادي الأهلي يجب أن يشعر بالفخر والاعتزاز الشديد، وأن ما تحقق من إنجازات أصبح جزءًا من الماضي، ولا بد من الاستمرار في كتابة التاريخ.