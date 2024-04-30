ريال مدريد يتسلح برقم أنشيلوتي القياسي أمام بايرن ميونخ

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التي ستجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ مساء اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويتسلح فريق ريال مدريد بمدربه كارلو أنشيلوتي خلال مواجهة بايرن ميونخ، حيث لم يعرف المدرب الإيطالي الهزيمة في مبارياته الثمانية في المسابقة القارية الكبرى أمام الفريق البافاري.

أنشيلوتي أمام بايرن ميونخ

حقق أنشيلوتي خلال مشواره التدريبي في تحقيق الفوز على بايرن ميونخ 6 مرات والتعادل في مباراتين، بواقع 4 انتصارات مع ميلان واثنان مع ريال مدريد.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وذلك قبل مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الإسباني يوم الأربعاء 8 مايو، حيث يسعى الميرنجي لتسهيل مهمته للعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.