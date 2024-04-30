اتحاد جدة والهلال.. جاياردو يحسم موقف كانتي من المشاركة

مازال موقف الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي غاضما قبل مباراة الهلال المرتقبة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر له اليوم الثلاثاء.

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة اتحاد جدة والهلال ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وشارك نجولو كانتي في المران الجماعي مساء أمس الإثنين قبل مباراة الهلال بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الأسبوع الماضي في أوتار الركبة.



تغيب نجولو كانتي على آثر تلك الإصابة في مباراتي الجولة الـ 28 و29 من دوري الدوري السعودي.



كشفت تقارير صحفية سعودية أن كانتي دخل المران الجماعي للعميد لكن مشاركته بشكل أساسي أو بديلا لم تحسم بعد وسيحددها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو قبل اجتماع الفريق قبل المباراة بحوالي 6 ساعات.



وبدا نجولو كانتي خلال مشاركته في المران الجماعي قبل مباراة الهلال، على جاهزيته للمباراة لكن مشاركته في المباراة وعدد الدقائق مرهون بقرار جاياردو، حيث سيتخذ المدرب مشاورات مع جهازه الفني، واللياقي.





وتأهل اتحاد جدة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد فوزه على الفيصلي برباعية نظيفة في ربع النهائي فيما تأهل الهلال على حساب التعاون بثلاثية نظيفة.

