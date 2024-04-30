الهدف من إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل الطلاب بالجامعات (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شئون التعليم، تفاصيل وأهداف إنشاء وزارة التعليم العالي، مراكز تدريب وتأهيل الطلاب داخل الجامعات.

ربط التعليم بسوق العمل

وقال “الشرقاوي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن ربط التعليم بسوق العمل هو قضية القضايا في الجامعات المصرية.

إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل الشباب في بعض الجامعات

وأضاف أن سوق العمل الحالي سواء المحلي أو الإقليمي أو دولي، يحتاج للخريج الجاهز وليس الخريج الذي يحتاج للتدريب، لذلك وزارة التعليم العالي أنشأت مراكز لتدريب وتأهيل الشباب في بعض الجامعات وسيتم تعميمها بكل الجامعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المراكز عبارة عن مجموعة من المناهج النظرية يدرسها الطالب بجانب الورش والمعامل لتدريب الطلاب على ما تم دراسته نظريا، بالإضافة إلى وجود شريك صناعي يساعد في تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

جدير بالذكر أن الملتقى التوظيفى الاول بجامعة الفيوم، شهد وجود عشرات الالاف من فرص العمل والتدريب التى عرضتها الشركات والمؤسسات والهيئات المشاركة فى الملتقى الذى اقيم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن محمد حسن شحاته وزير العمل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، قد شهدا افتتاح الملتقى التوظيفي الأول بجامعة الفيوم، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على الملتقى، والدكتورمحمد عماد نائب محافظ الفيوم، وممثلي الشركات ومؤسسات سوق العمل، ورعاة الملتقى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والذي ينظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الفيوم تحت إدارة الدكتور عماد عبد السلام، وذلك اليوم الاثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن محافظة الفيوم من المحافظات الواعدة وتقدم فرص استثمارية كبيرة للراغبين في العمل وإقامة المشروعات، وأشار سيادته إلى أن الملتقى جاء بتنسيق كبير بين الجامعة والمحافظة للخروج بهذا الشكل المميز.

ودعا محافظ الفيوم الطلاب للتفكير بشكل مختلف تجاه مستقبلهم والعمل على تنمية قدراتهم وأفكارهم وتعلم اللغات والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن الملتقى يعكس التكامل بين الجامعة والمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال التعاون في العديد من الفعاليات، موضحًا أن الجامعة تعمل بشكل علمي دقيق على حل المشكلات الراهنة من خلال توجيه البحوث العلمية ومشروعات التخرج لتكون مشروعات تطبيقية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى بشكل كبير لربط الطلاب بسوق العمل وفتح قنوات للتواصل بين مؤسسات سوق العمل والطلاب للتعرف على متطلباتهم وتأهيل الطلاب وفقاً لهذه المتطلبات، حتى يكون الخريج يتناسب مع احتياجات مؤسسات العمل.

وتحدثت وفاء العدوي أخصائي إدارة مشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية أن الوكالة تسعى لدعم الطلاب بمختلف الجامعات المصرية من خلال تقديم فرص التدريب والتطوير المهني وربطهم بسوق العمل، وتهدف الوكالة لتطوير قدرات 50 ألف طالب بالجامعات المصرية.

وأشارت مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني أنه تم افتتاح 35 مركزًا بمختلف الجامعات المصرية.

وأشادت بالملتقى التوظيفي الأول بجامعة الفيوم، والذي يقدم فرص كبيرة للعمل من خلال تواجد العديد من مؤسسات سوق العمل، وأوضحت أن المركز قدم 4000 تدريب للطلاب.

ومن جانبه أوضح حسين حاتم شتيه رئيس مجلس إدارة شركة اميسال للأملاح والمعادن أن خريج جامعة الفيوم من الخريجين المتميزين وتعتمد الشركة على خريجي الجامعة بشكل كبير في سد احتياجات التوظيف بالشركة.

وأضاف أن الجامعة تقدم الحلول العلمية المناسبة لكافة المشكلات التي تواجه الشركة من خلال طرحها على أساتذة الجامعة بكليات الجامعة، مؤكدًا أن الشركة تفتح بابها للتدريب الطلاب وتوظيفهم مستقبلا.

وصرح المهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة ياكازاكي اليابانية لضفائر السيارات أن الشركة تمتلك 141 مصنعًا حول العالم، وتهدف الشركة بشكل أساسي لتنمية شمال الصعيد من خلال إتاحة فرص العمل بها، حيث تسعى الشركة لتوظيف 2200 موظف بنهاية العام 2025 وتوظيف 3500 بنهاية العام 2026 جميعهم من أبناء الفيوم.

من جانبه أكد مهندس هيثم حسن رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر أن المجمع يسعى لتوفير فرص عمل لطلاب الجامعة، من خلال توجيه العديد من الاستثمارات بمحافظة الفيوم، وإنشاء مشروع للثروة الداجنة، ويفتح المجمع الباب لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وعلى هامش الملتقي تم تفقد معارض التوظيف الذي يضم عددًا كبيرًا من الشركات تقدم فرص عمل لخريجي الجامعة على مدار اليوم وغدًا.وفي ختام الملتقى تم تكريم رعاة الملتقى و المشاركين.