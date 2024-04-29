الهجرة تتلقى ردًا من "التعليم العالي" لتوثيق أوراق الطلاب العائدين من روسيا

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطابًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ردًا على التماس لبعض الطلاب المصريين العائدين من روسيا والذين واجهتهم صعوبات في الجامعات المصرية التي يرغبون الدراسة بها، بشأن ضرورة توثيق الاوراق الدراسية لهؤلاء الطلاب من المكتب الثقافي المصري بموسكو.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمتابعة أوضاع الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع.

آلية جديدة يتقدم بموجبها الطالب بأوراقه إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها

من جانبها، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خالص شكرها للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لما تقوم به الوزارة من جهود بالتنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة في ملف الطلاب المصريين العائدين من مناطق النزاع، وتقنين أوضاعهم بالشكل المطلوب.

وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة التعليم العالي قد أقرت آلية جديدة يتقدم بموجبها الطالب بأوراقه إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، وستقوم الجامعات بدورها بإرسال أوراق الطلاب إلى المكتب الثقافي في موسكو عن طريق وزارة التعليم العالي لتوثيقها.

هذا وقد أشار الخطاب إلى الاستفسارات عن التماسات الطلاب الذين كانوا يدرسون عن بعد بكليات الطب، إلى أن دراسة الطب دراسة عملية تتطلب حضور الطلاب للمحاضرات، وبالتالي فإن الدراسة الافتراضية للطب عن بعد لا يعتد بها، الأمر الذي سيستلزم إعادة الدراسة مرة أخرى في الجامعات المصرية.

مستقبل واعد للاستثمار بين مصر وإفريقيا

وفي سياق آخر، كانت قد أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن هناك مستقبل واعد للاستثمار بين مصر وإفريقيا، مشيدة بوجود المقر الرئيسي للبنك في القاهرة بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وبجهود البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك" في دعم المشروعات التنموية الكبري والتجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن مصر حريصة على دعم عملية التنمية للدول الشقيقة في ربوع أفريقيا، موضحة أن هناك مركز متخصص تحت اسم: "مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات"، والذي يقوم على معاونة الدول التي عانت من النزاعات، وللمساعدة في دفع خطط الاستثمار والتعافي.