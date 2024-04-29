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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توفيق السيد: مقارنة المقاولون لعبته أمام سموحة بمباراة القمة غير صحيح واللعبة لا تستوجب إعادة المباراة

المقاولون العرب وسموحة
المقاولون العرب وسموحة

أكد توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق، أن هناك فرق بين لعبة ركلة جزاء المقاولون العرب ضد سموحة، وبين ركلة جزاء الأهلي ضد الزمالك، حيث أن محمد عادل حكم القمة وقتها هو من أعاد اللعبة وليس الڤار.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "طبقًا للقانون إذا رأى وائل فرحان حكم المقاولون العرب وسموحة، يتم إعادة اللعبة مرة أخرى".

وأضاف توفيق السيد: "بعد استمرار اللعبة وإحراز محمد سالم، أصبح هناك تدخل لتقنية الفيديو وأصبحت اللعبة خارج سيطرة وائل فرحان لانه احتسب الهدف، وبالتالي من الطبيعي إلغاء الهدف".

واستطرد: "هناك بروتوكول للڤار وهو موضح هذه الحالات واختراق اللاعب وتقدمه في اللعبة، يكون للفيديو أحونقية القرار، وبالتالي هناك خطأ في القرار وليس خطأ في تطبيق القانون وبالتالي لا يستوجب إعادة المباراة"

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