سموحة يهزم المقاولون العرب في مباراة مثيرة بدوري نايل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزا هاما على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

إقرأ أيضًا..

وسجل هدف الفوز الوحيد لسموحة في المباراة حسام حسن بعد كرة عرضية وصلته من الجبهة اليمنى انفرد على إثرها بمرمى المقاولون وسددها بقوة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للذئاب بداعي التسلل، كما أهدر المقاولون ركلة جزاء في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع.

وبهذة النتيجة رفع سموحة رصيده للنقطة 26 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف المقاولون العرب عند المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

