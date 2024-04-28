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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سموحة يهزم المقاولون العرب في مباراة مثيرة بدوري نايل

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزا هاما على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

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سموحة يهزم المقاولون العرب في مباراة مثيرة بدوري نايل

وسجل هدف الفوز الوحيد لسموحة في المباراة حسام حسن بعد كرة عرضية وصلته من الجبهة اليمنى انفرد على إثرها بمرمى المقاولون وسددها بقوة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول. 

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للذئاب بداعي التسلل،  كما أهدر المقاولون ركلة جزاء في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع.

وبهذة النتيجة رفع سموحة رصيده للنقطة 26 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف المقاولون العرب عند المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة. 
 

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