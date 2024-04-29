أمن المنافذ يضبط 1948 مخالفة مرورية

تمكنت أجهزة قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ‏ضبط عدد (1948) مخالفة مرورية ‏متنوعة. ‏

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى ‏مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ ‏الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.‏

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام ‏السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي ‏المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات ‏الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً ‏على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل ‏لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار. ‏

وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم ‏عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات ‏والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا ‏الرديم الناتج عن الحفر. ‏

كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب ‏عن الآثار. ‏

وقد ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهي فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق ‏جلد ومنخل وأسلاك كهربائية. ‏