إحباط ترويج 6.5 كيلو حشيش في دمياط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في ‏دمياط من ضبط (4) قضايا إتجار ‏فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر ‏الحشيش–7,500 كيلو جرام لمخدر ‏البانجو–6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- ‏كمية لمخدرى"الهيروين ، الشابو").. ‏وكذا (3 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة ‏‏(5 متهمينلـعدد "4 منهم معلومات جنائية").‏

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ‏‏لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات ‏‏الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد ‏‏المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير ‏المرخصة ‏وضبط المحكوم عليهم الهاربين من ‏تنفيذ الأحكام.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات ‏مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ‏ويأتي ‏ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية ‏المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين ‏عن القانون، ‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ‏وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة ‏جرائم الفساد بصوره ‏وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال ‏العام.‏

غرامة 100 ألف جنيه

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في ‏التجمع ‏الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم سيد. ن ‏بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في ‏الهيروين ‏بالبساتين.، وشمل الحكم تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومُصادرة ‏الجوهر المُخدر المضبوط.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم سيد.ن بأنه في ‏يوم 2 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين حاز ‏بقصد الإتجار ‏جوهر "الهيروين" المُخدر في غير ‏الأحوال المصرح بها قانوناً.‏

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة ‏حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها ‏مستخلصة من ‏مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها ‏من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ‏تتحصل في أن التحريات ‏السرية والمدعومة ‏بالمراقبة الشخصية للضابط بالإدارة العامة ‏لمكافحة المخدرات بالقاهرة قد دلته على أن ‏‏المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة.‏

وجاء ذلك حال تردده على دائرة قسم البساتين، ‏متخذاً من شخصه والسيارة قيادته مكاناً لإخفائها، ‏فاستصدر ‏إذناً من النيابة العامة بالضبط ‏والتفتيش. ‏

ونفاذاً لذلك الإذن انتقل على رأس قوة من الشرطة ‏لمكان تواجد المتهم حسبما أفاده مصدره السري ‏بميدان ‏الجزائر دائرة قسم البساتين، وبوصول ‏المتهم تم ضبطه وتفتيشه، وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ نقدي، وبتفتيش ‏السيارة قيادته عثر بداخلها على حقيبة سوداء ‏أسفل ‏المقعد الخلفي بفتحها عثر بداخلها على ‏عدد سبع قطع حجرية اسطوانية بيج اللون ثبت ‏أنها لجوهر ‏الهيروين المخدر، وبمواجهته بما ‏أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته لجوهر ‏الهيروين.‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع السبعة ‏المضبوطة وزنت (1522.6 جم) وأنها لجوهر الهيروين ‏‏المخدر.‏