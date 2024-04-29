أمن المنافذ يُواصل جهود تنفيذ الأحكام القضائية

تمكنت أجهزة قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ عدد ‏‏(196) حكم قضائى متنوع.‏

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى ‏مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ ‏الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.‏

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام ‏السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي ‏المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات ‏الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً ‏على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع ‏محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض ‏القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته ‏بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية ‏المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو ‏تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم ‏عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا ‏القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك ‏بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي ‏سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا ‏منه حتى ‏باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير ‏أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم ‏في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير ‏مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات ‏تستعمل على السلاح ‏المشار ‘ليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق ‏المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه ‏فأحدث به ‏الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق ‏والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزين عن 21 يوماً. ‏