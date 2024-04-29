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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم الحريفة يحصد إيرادات ضعيفة بالسينمات أمس

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

بلغت إيرادات فيلم "الحريفة" للفنان نور النبوي، في شباك التذاكر أمس، الأحد، 504جنيه، وذلك ضمن الأعمال المنافسة بموسم منتصف العام.

 

أبطال فيلم الحريفة:

فيلم "الحريفة"، بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد، ميدو، إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

 

 قصة فيلم الحريفة:

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد"، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة

آخر أعمال الفنان نور النبوي:يشار إلى أن آخر أعماله فيلم "5 جولات"، وتدور أحداثه حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض الشاب رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات لكي يبرهن على موهبته للجميع، وتتناول أيضًا الأحداث حياة مغنيي الراب ومن ثم تتوالى الأحداث. 

 

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDSهو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

 فيلم خمس جولات للنجم ماجد المصري، بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقي محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

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الجريدة الورقية