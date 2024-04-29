تسريب NOKIA 3210.. عودة الهاتف الأيقوني بتصميم حديث

تستعد شركة HMD لإعادة إطلاق بعض هواتف نوكيا المميزة. في وقت سابق من شهر مارس، قامت الشركة رسميًا بالتشويق لهاتف مميز سيصدر في شهر مايو. حسنًا، الآن نحن نعرف على وجه اليقين أي واحد قد يكون. وفي تسريب جديد، تم الكشف عن الهاتف الذي يتم إحياؤه مع أبرز مميزاته.

عقدت HMD مؤخرًا حدث إطلاق في كينيا لإعلان تشكيلة Pulse جنبًا إلى جنب مع Nokia 225 4G. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تقوم HMD حاليًا بطهي أشياء متعددة؛ إعادة إطلاق هواتف نوكيا الكلاسيكية مع وضع الهواتف الذكية تحت علامتها التجارية الخاصة. آخر الأخبار (عبر Nokiamob) هو أنه تم تسريب صورة إعلانية لطراز Nokia 3210 (2024) لتكشف عن التصميم وخيار اللون الأزرق وحتى بعض النقاط البارزة.



الصورة المسربة مستوحاة بالتأكيد من مواد تسويقية قديمة. تُظهر الصورة الهاتف نفسه، وبعض العناوين الجذابة مع وصف، ونموذج على الطراز التقليدي. تختار HMD موضوعًا تسويقيًا للمدرسة القديمة لجهاز Nokia 3210 (2024). كما هو واضح في الصورة، يظهر هاتف Nokia 3210 باللون الأزرق. نتوقع أيضًا خيارات ألوان صفراء ومتعددة أخرى لهذا الهاتف.

كان ينبغي لشركة HMD أن تظل وفية لأصالة هاتف Nokia 3210

نوكيا 3210 (2024)

لا يتوافق تصميم Nokia 3210 الجديد مع طراز 3210 الأصلي. يحتوي على كاميرا خلفية وشاشة أكبر ولوحة مفاتيح معدلة. ومن ثم، فهو ليس إحياء للهاتف القديم بل هو إعادة تصميم حديثة. يعجبني خيار اللون الأزرق، ولكن ربما كان ينبغي على HMD أن تتمسك بالأصالة وألا تزيدها. قد لا تكون الكاميرا الموجودة على هذا الهاتف مثالية، وبالتالي فمن الأفضل جعلها كلاسيكية مع بعض التغييرات الطفيفة بدلاً من المساس بسحرها الأصلي.

تكشف الصورة الإعلانية أيضًا أن طراز Nokia 3210 (2024) يتمتع بعمر بطارية طويل واتصال Bluetooth و4G. ومع ذلك، نتوقع أن يصل الهاتف في وقت ما من شهر مايو. ما رأيك في تصميم طراز Nokia 3210 (2024)؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه.