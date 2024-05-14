Copy of مشروعات شركة كريد للتطوير العقاري في العاصمة والقاهرة الجديدة(1)

شركة كريد للتطوير العقاري واحدة من الشركات التي تعتبر رمز للابتكار والتجديد في سوق العقارات المصري، وتأسست الشركة في عام 1982 بجدة، المملكة العربية السعودية، وحظيت شركة كريد بتقدير واسع النطاق في شبه الجزيرة العربية بفضل التزامها الثابت بالتميز.

منذ بدايتها قادت الشركة العديد من المشاريع الرائدة، بدءا من المشاريع التجارية حتى المجمعات السكنية ومراكز الإدارة، بالإضافة إلى ذلك تضم محفظة الاستثمارات الضخمة لشركة كريد أكثر من 8 مليار جنيه، حيث حققت نجاحات لا مثيل لها.

علاوة على ذلك تسعى تصاميم الشركة المتقدمة دائما إلى تخطي الحدود في الإبداع المعماري، ووضع معايير جديدة للأناقة والوظائفية في كل مشروع تتولاه.

شركة كريد للتطوير العقاري تتميز بشراكات استراتيجية مع خبراء رائدين ومهندسين في المقاولات والتصميم وإدارة المشاريع, جنبًا إلى جنب مع دمج التكنولوجيا الحديثة، مما يضمن أن كل مشروع يتمتع بلمسة فنية مميزة.

من خلال التعاون مع كبار الشركات مثل شركة آشي وبوشناج ايه بى سى، مجموعة مصرية العالمية، استشارات ميرج العقارية، وشركة بروجيه، وشركة إي بى سى، تواصل شركة كريد للتطوير والاستثمار العقاري تحديد معالم العيش الحديث، وتقديم حلول حصرية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين المتطورة المتطورة.

أهم مشاريع شركة كريد العقارية

شركة كريد العقارية قد كشفت عن بعض أهم المشاريع في سوق العقارات المصري، حيث تعتبر كلا منها دليل قوي على التميز والابتكار التي تتمتع به الشركة.

من بين هذه المشاريع يبرز كمبوند إيفر القاهرة الجديدة كمثال على الحياة العصرية، مقدمًا للسكان مزيجًا متناغمًا من الفخامة والراحة والاستدامة، إلى جانب وحدات سكنية مصممة بعناية فائقة، ومساحات خضراء خلابة، ومرافق متطورة، يعيد كمبوند إيفر تعريف مفهوم العيش الحضري في مصر.

أيضًا يظهر كمبوند كاسيل لاند مارك في العاصمة الإدارية الجديدة كرمز للأناقة والرقي، كما أنه يوفر للسكان أسلوب حياة مليء بالترف والراحة.

من تصميمه الهائل للمرافق المختارة بعناية كاسيل لاندمارك كمبوند ينبعث منه جو من التميز والسمعة الرفيعة، الأمر الذي بدوره يجعله عنوان مرغوب لأصحاب الذوق الرفيع.

مع هذه المشاريع تواصل شركة العقارات كريد رفع مستوى التطلعات في مجال تطوير العقارات، ملبية احتياجات وتطلعات الجمهور المصري بتنوعه، ومن خلال التزامها بالجودة والابتكار ورضا العملاء، تظل شركة العقارات كريد رائدة في هذه الصناعة، وصانعة لمستقبل الحياة الحضرية في مصر.

تقييم شامل للموقع والمرافق داخل كمبوند ايفر القاهرة الجديدة

استكشف تجربة الحياة العصرية في كمبوند ايفر القاهرة الجديدة المقدم من Creed Development، حيث تتلاقى الرفاهية مع الابتكار يوجد هذا المجمع السكني المدهش الذي تم الكشف عنه حديثا في قلب القاهرة الجديدة.

هذا المشروع يعيد تحديد مفهوم الحياة الحضرية من خلال تصميمه المعماري البارز والمرافق الحديثة والمساحات الدقيقة المصممة بعناية، مما يوفر نمط حياة فريد من نوعه يجمع بين الأناقة والاسترخاء.

موقع كمبوند ايفر القاهرة الجديدة

يمتلك كمبوند ايفر القاهرة الجديدة موقعًا مميزًا على الطريق الدائري في القاهرة الجديدة، قريبًا من العديد من المواقع الحيوية والترفيهية البارزة مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، الجامعة الأمريكية، مدينة الرحاب، مدينتي، ومطار القاهرة الدولي، ويعتبر حلقة الوصل التي تربط مناطق القاهرة الجديدة.

تصميم مشروع ايفر القاهرة الجديدة

كمبوند Ever New Cairo يتميز بتصميمات معمارية أوروبية فاخرة بفضل جهود مصممين ومعماريين محترفين، حيث تم استغلال المساحات بشكل مثالي لتوفير الحدائق واللاند سكيب، مما يخلق أجواء مريحة للسكان ويضفي سعادة ومتعة على المشروع.

مساحة وأنواع وحدات كمبوند Ever New Cairo

كمبوند Ever New Cairo يتميز بمساحة 128 فدان ووحدات متنوعة وفلل، بالإضافة لنسبة كبيرة من المساحات الخضراء تصل إلى 60% مما يوفر الهدوء والرفاهية.

اسعار كمبوند ايفر التجمع الخامس

شركة كريد نجحت في طرح وحدات كمبوند ايفر القاهرة الجديدة بأسعار تنافسية ملائمة للمستوى الراقي والخدمات المتميزة، كما أن الفرق الكبير بين أسعار الكمبوند ومشاريع سكنية أخرى ظاهر بوضوح.

وتبدأ أسعار الوحدات في كمبوند ايفر التجمع الخامس من 19.500.000 جنية مصري، للاستعلام عن الأسعار الحالية يمكن التواصل مع فريق خدمة العملاء.

خطط الدفع والسداد في مشروع ايفر من كريد العقارية

لتسهيل شراء الوحدات العقارية لعملائها، قامت الشركة بتقديم أنظمة سداد مرنة تشمل دفع مقدم 5% وتوفير تسهيلات في السداد بدفع 5% بعد 3 شهور وتقسيط المبلغ المتبقي على نحو يمتد حتى 8 سنوات.

استثمر في وحدة سكنية بكمبوند كاسيل لاند مارك العاصمة الادارية

انطلق في رحلة الاستثمار المتميز مع كاسيل لاند مارك الموجود في العاصمة الإدارية المدينة النابضة بالحياة، يتميز هذا المجمع السكني الفاخر بمساحات شاسعة وتصميم جذاب، ويقدم عروضا لا تضاهى بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة، لا تفوت الفرصة لضمان مستقبلك في هذا المشروع الراقي.

موقع كمبوند كاسيل لاند مارك

يقع كمبوند كاسيل لاند مارك بشكل استراتيجي في القطعة A1 داخل الحي السكني السابع بالعاصمة الإدارية، وبالقرب من المواقع التالية: كاتدرائية المسيح، الجامعة البريطانية، حي السفارات، ومطار العاصمة.

مساحة مشروع كاسيل لاند مارك السكني

يعتبر كمبوند كاسيل لاند من المشروعات الكبيرة في العاصمة الإدارية، حيث يمتاز بمساحته المميزة التي تبلغ 41.5 فدان، وتم تخصيص 19% من المساحة للوحدات السكنية والإنشاءات، بينما تصل نسبة الـ 81% الباقية للخدمات والمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية.

تصميم castle landmark العاصمة الإدارية

تم تصميم مشروع كاسيل التابع لشركة كريد للتطوير العمراني بواسطة شركة OKO PLAN، حيث يتضمن 44 عمارة سكنية مع 7 طوابق لكل عمارة، بالإضافة إلى الطابق الأرضي، أيضًا تم التركيز على الطراز المعماري العصري وتوفير المداخل الفندقية لكل عمارة.

الهدف من هذا المشروع هو منافسة كمبوندات العاصمة الإدارية الأخرى وتوفير أقصى مستوى من الراحة لسكان كاسيل لاندمارك العاصمة الادارية.

اسعار مشروع كمبوند كاسيل لاند مارك العاصمة الإدارية 2024

شركة كريد العقارية نجحت في إطلاق مشروع كاسيل لاند مارك بموقعه المميز وتصميماته الجذابة وتنوع وحداته، بالإضافة إلى تقديم سعر منافس للمتر الواحد، الذي يُعتبر الأدنى في منطقة R7 مقارنة بالمرافق والخدمات المتنوعة داخل الكمبوند.

خيارات الدفع والتقسيط في كمبوند كاسيل لاند مارك

تُعتبر تنوع أنظمة السداد إحدى التسهيلات الرئيسية التي يُوفرها كمبوند كاسيل لاند مارك للمستثمرين والراغبين بامتلاك وحدة سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية، وللاستعلام عن الخطط المتاحة تواصل مع فريق خدمة العملاء الخاص بنا.