Copy of أحدث مشروعات شركة الاهلي صبور للتطوير العقاري

هل تسعى للاستثمار في عقارات راقية توفر لك الراحة والتميز؟ تعرّف على أهم مشاريع شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري واستعد للدهشة!

من خلال قراءة هذا المقال ستتعرف على تفاصيل مشروعات مميزة مثل قرية جايا الساحل الشمالي التي تجمع بين الرفاهية والموقع المثالي على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وأيضًا قرية سمر رأس الحكمة، بالإضافة إلى كل من مشروع اوديسيا ومشروع ات ايست اللذان يقدمان أسلوب حياة فريد يمزج بين الطبيعة الخلابة والبنية التحتية المتطورة في قلب مدينة المستقبل.

إذًا يمكن القول أنه من خلال تنفيذ مشروعات عقارية استثنائية تجمع بين التصميم العصري والجودة العالية اعتلت شركة Al Ahly Sabbour صدارة السوق العقاري المصري، لذا استعد لاكتشاف عالم الفخامة والاستثمار العقاري الرائد.

شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري هي واحدة من أبرز الشركات في سوق العقارات المصري، وقد تأسست عام 1994 وقادها المهندس حسن صبور ببراعة واحترافية لتصبح رائدة في مجالها، بالإضافة إلى ذلك تتميز الشركة بتنفيذ مشاريعها بأحدث الطرز العالمية، مستوحاة من أفضل المعايير العالمية ومدن أوروبية عريقة.

إلى جانب ذلك تعمل الشركة بشراكة مع مجموعة من المحترفين في المجال لتحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار في مشاريعها.

تقدم الشركة مشاريع متنوعة تشمل السكنية والتجارية والسياحية، مع الحرص الدائم على الجودة العالية والالتزام بالمعايير البيئية، وتهتم الأهلي صبور بأمان واطمئنان عملائها، حيث تقدم لهم الرفاهية والراحة في كافة مشاريعها، أيضًا توفر الأهلي صبور خدمات ومرافق متميزة في جميع مشاريعها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن الجودة والاحترافية في عالم العقارات.

أهم مشاريع شركة الأهلي صبور

قامت شركة الاهلي صبور حتى هذه اللحظة بتنفيذ ما يقرب من 58 مشروع داخل مصر، وبالنظر إلى المشروعات التي قدمتها الشركة فإن قرية جايا من بين أبرز مشروعات الشركة في الساحل الشمالي، وذلك من خلال ما تقدمه من تنوع في الوحدات السكنية والمرافق الترفيهية والخدمات الفندقية المميزة.

أيضًا يشكل مشروع سمر رأس الحكمة فرصة استثمارية ذهبية كونها مزيج مثالي من الهدوء والجمال الطبيعي مع الحفاظ على روح الحياة الحضرية، ولا يمكننا تجاهل كمبوند اوديسيا الذي يعد رمزًا للرفاهية والتميز في القاهرة الجديدة.

وأخيرًا كمبوند ات ايست في قلب مدينة المستقبل الذي من خلاله تفتح شركة الأهلي صبور آفاقًا جديدة في عالم التطوير العقاري، فهو ليس كمبوند سكني وحسب بل مجتمع متكامل الخدمات.

قرية جايا راس الحكمة

جايا راس الحكمة واحدة من أبرز المشاريع العقارية الساحلية التي استحوذت على اهتمام السوق في الفترة الأخيرة، وتتميز قرية جايا بتنفيذها الدقيق والمبتكر، وتصميماتها العصرية التي جعلتها تحفة معمارية.

ما يميز أيضًا مشروع جايا صبور هو مجموعة الأسعار المتنوعة وأنظمة السداد المرنة التي تقدمها شركة الأهلي صبور، مما يسهل عملية الشراء للعملاء المهتمين بالاستثمار في الساحل الشمالي.

موقع قرية جايا

موقع قرية جايا الساحل يعتبر أحد أبرز ميزات المشروع، حيث يمتد في قلب الساحل الشمالي على طول الكيلو 194 من طريق الإسكندرية مطروح.

مساحة وتصميم مشروع جايا رأس الحكمة

تم تصميم مشروع جايا رأس الحكمة بأحدث التصاميم المعمارية، حيث تظهر الرفاهية والذوق الرفيع في جميع جوانبه، ويهدف هذا التصميم إلى توفير وحدات سكنية فاخرة وشاليهات بتشطيب سوبر لوكس، ملائمة لاحتياجات جميع أفراد الأسرة.

وأهم ما يميز هذا المشروع مساحته الكبيرة التي تبلغ 300 فدان، والتي تم تقسيمها بما يلي:

20% من المساحة مخصصة للمباني لتضم أحدث وأفخم الوحدات السكنية.

80% من المساحة تخصص للمساحات الخضراء والخدمات.

مشروع سمر راس الحكمة

مشروع summer ras el hekma هو مشروع فريد تقدمه شركة الأهلي صبور العقارية بالتعاون مع شركة مون فيو، ومن ضمن مزايا هذا المشروع موقعه الاستراتيجي في منطقة رأس الحكمة، والتي تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة، بالإضافة إلى ذلك يوفر المشروع مجموعة متنوعة من الشاليهات والفلل الفاخرة التي تلبي احتياجات العملاء.

موقع قرية سمر الساحل الشمالي

تقع قرية سمر في قلب منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وبالتحديد في الكيلو 222 على طريق الإسكندرية مطروح الصحراوي، وتمتاز هذه المنطقة بموقعها المميز الذي يطل مباشرة على سحر البحر الأبيض المتوسط.

مساحة وتصميم قرية سمر رأس الحكمة

قرية سمر واحدة من الواجهات العقارية المميزة في مصر، حيث تبلغ مساحتها 864 فدان بما يعادل 3,628,800 متر مربع، بالإضافة إلى ذلك تميزت هذه القرية بتصميم استثنائي واهتمام دقيق بالتفاصيل.

وتقدم القرية مساحات خضراء شاسعة ومناظر طبيعية خلابة، مع إطلالات مباشرة على البحر، لتوفير بيئة هادئة ومريحة للسكان، بالإضافة إلى ذلك تم تصميم قرية سمر برؤية استراتيجية تهدف إلى تقديم تجربة فريدة، مع توفير جودة البناء والتشطيب لضمان الرفاهية والجودة العالية.

كمبوند اوديسيا مدينة المستقبل

كمبوند اوديسيا هو مشروع سكني فاخر يقع في مدينة المستقبل، ويقدم وحدات سكنية متنوعة المساحات ومتكامل الخدمات كل هذا بأسعار مغرية للغاية.

ويتميز كمبوند أوديسيا بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، حيث يتيح سهولة الوصول إلى المحاور الرئيسية والمعالم الهامة للمدينة.

موقع كمبوند اوديسيا مستقبل سيتي

كمبوند أوديسيا مدينة المستقبل يتمتع بموقع استراتيجي يقع على حدود العاصمة الإدارية، في قلب مدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، بجوار حي السفارات ومدينة الرحاب.

ويتميز المشروع بقربه من العديد من الطرق والمحاور الرئيسية في المنطقة مثل طريق السويس وطريق العين السخنة، بالإضافة إلى محاور أخرى مهمة مثل الطريق الدائري ومحور الأمل ومحور محمد نجيب وشارع التسعين.

مساحة وتصميم مشروع اوديسيا من الأهلي صبور

تم تخصيص أكثر من 500 فدان لإنشاء مشروع اوديسيا في مدينة المستقبل، وتم توزيع هذه المساحة بشكل استراتيجي لتوفير الراحة والخصوصية لسكان الوحدات.

كما تم التعاون مع شركة جنسلر المعمارية، الشركة الرائدة والمصنفة رقم 1 عالميًا، لتصميم مشروع أوديسيا صبور بأحدث التصميمات العصرية والفخمة، مما يمنح كل وحدة إطلالة خلابة على المناظر الطبيعية الخضراء في الكمبوند.

كمبوند ات ايست مستقبل سيتي

يعتبر كمبوند ات ايست مستقبل سيتي مزيجًا مثاليًا من الرفاهية والحيوية، حيث يوفر تجربة سكن استثنائية، بالتعاون مع شركة ميدار للتطوير والاستثمار العقاري، تم تصميم وتنفيذ هذا المشروع ليوفر بيئة سكنية متكاملة تشمل مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما في ذلك التاون هاوس، والتوين هاوس، والفلل المستقلة.

موقع مشروع ات ايست

يتمتع مشروع ات إيست بموقع استراتيجي في قلب القاهرة الجديدة، وتحديدًا في مدينة المستقبل على الطريق الدائري الأوسطي، مما يضمن سهولة الوصول إليه وتوافر الخدمات والمرافق الضرورية في المنطقة.

مساحة وتصميم كمبوند ات ايست مدينة المستقبل

تبلغ مساحة كمبوند ات ايست مدينة المستقبل 181 فدان معززة بالمساحات الخضراء الشاسعة والمرافق الطبيعية التي تزيد من جاذبية المشروع، أما عن التصميم فهو مزيج فريد من الطراز المعماري الأوروبي الحديث والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعله تحفة معمارية تتألق في قلب مدينة المستقبل