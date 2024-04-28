الحظر الهندي على TikTok سيلعب دورًا في التقاضي بالولايات المتحدة

قال بريندان كار، مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، إن الإجراء السريع والوقائي الذي اتخذته الهند ضد TikTok يمكن أن يكون سمة يتم عرضها في المحاكم الأمريكية، حيث من المرجح أن تتحدى الشركة المملوكة لشركة ByteDance التحرك الأمريكي لحظر خدمة استضافة الفيديو الخاصة بها.

سلط رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الضوء على الإشارة في تفاعل حصري مع ET.



وتأتي تعليقاته في أعقاب التوجيه الصارم الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن للتطبيق الشهير.

وقع الرئيس بايدن على مشروع قانون يتطلب من شركة ByteDance الصينية الأم لـ TikTok تجريد ملكية التطبيق أو مواجهة الحظر في الأشهر التسعة إلى 12 المقبلة.

وقالت ByteDance إنها لا تفكر في بيع التطبيق، حيث أكد الرئيس التنفيذي لـ TikTok، Shou Zi Chew، أن الحقائق والدستور الأمريكي يقفان إلى جانب الشركة.

ذكر الحساب الرسمي لـ TikTok على منصة المدونات الصغيرة X (المعروفة رسميًا باسم Twitter) أن الحظر المحتمل على تطبيقه في الولايات المتحدة من شأنه أن "يسحق حرية التعبير" لـ 170 مليون أمريكي.

قال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إن حجة التعديل الأول لن تنقذ الموقف بالنسبة لـ ByteDance إذا وصل الأمر إلى المحاكم الأمريكية. وقال كار في تفاعله مع ET: "إن الإجراء الذي اتخذته الهند بشأن TikTok يمكن أن يلعب دورًا جيدًا في التقاضي في الولايات المتحدة".

"تخيل أن TikTok ستجادل بأن هذا نوع من الهوس الأمريكي الفريد بالصين للتنبؤ بتهديدات غير موجودة. من المحتمل أن تكون حقيقة أن الهند، وهي جارة حدودية للصين، قد شهدت تهديدًا مماثلاً من TikTok واتخذت إجراءات مماثلة، ذات صلة في بعض ملفات المحكمة لإظهار أن هذا مصدر قلق عميق واسع النطاق بشأن TikTok، وليس مجرد بعض الملفات. سمة فريدة لوجهة النظر الأمريكية بشأن الصين.

وفقاً لدستور الولايات المتحدة، يحمي التعديل الأول حرية التعبير، والصحافة، والتجمع، والحق في تقديم التماس إلى الحكومة من أجل إنصاف المظالم.

وفي رسالة تحدي تمت مشاركتها على TikTok، قال الرئيس التنفيذي Shou Zi Chew: "لا تخطئوا، هذا حظر على TikTok وحظر عليك وعلى صوتك". وقال أيضًا إن المفارقة ربما تكون غائبة عن حكومة الولايات المتحدة لأن حرية التعبير في التطبيق "تعكس نفس القيم الأمريكية التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية".