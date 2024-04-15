مصطفي شلبي يتواجد في مدرجات استاد القاهرة لمساندة الزمالك
تواجد مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك في مدرجات استاد القاهرة لمساندة الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري,
تشكيل الزمالك..
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم : سيف الجزيري.
تشكيل الأهلي..
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.
وسط الملعب: كريم نيدفيد وكوكا ومحمد مجدي أفشة.
الهجوم: عمر كمال وموديست وطاهر محمد طاهر.