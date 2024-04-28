SpaceX تحرز تقدمًا في تقنيات التزود بالوقود في الفضاء من Starship

تقول وكالة ناسا إن شركة SpaceX تسير على الطريق الصحيح لإظهار إعادة تزويد المركبة الفضائية بالوقود في الفضاء العام المقبل، وهي تقنية مهمة لإعادة البشر إلى سطح القمر باستخدام تلك المركبة.

وفي حديثه أمام لجنة الاستكشاف والعمليات البشرية التابعة للمجلس الاستشاري لناسا في 26 أبريل، قال أميت كشاتريا، نائب المدير المساعد لبرنامج القمر إلى المريخ التابع لناسا، إن SpaceX حققت خطوة واحدة نحو إعادة تزويد مركبة ستارشيب بالوقود من خلال عرض توضيحي على أحدث رحلة تجريبية لمركبة ستارشيب في 14 مارس.

خلال تلك الرحلة، أجرت SpaceX عرضًا توضيحيًا لنقل الوقود الدفعي على متن الطائرة بموجب عقد Tipping Point الذي أبرمته وكالة ناسا في عام 2020. خططت SpaceX لنقل ما لا يقل عن 10 أطنان مترية من الأكسجين السائل من خزان رأسي إلى الخزان الرئيسي داخل المرحلة العليا من المركبة الفضائية أثناء وجودها في المركبة الفضائية. فضاء.

وبينما قالت شركة SpaceX في يوم الرحلة إنها أجرت العرض التوضيحي، لم تقدم الشركة ولا وكالة ناسا أي تحديثات منذ ذلك الحين. لكن في اجتماع اللجنة الاستشارية، قال كشاتريا إن الاختبار يبدو أنه يسير على ما يرام.

وقال: "في الرحلة 3، قاموا بنقل المواد المبردة بين الصهاريج، وكان ذلك ناجحًا بكل المقاييس"، مضيفًا أن تحليل الاختبار مستمر.

الحدث الرئيسي التالي هو العرض التوضيحي المقرر إجراؤه في عام 2025 حيث سترسي سفينتان فضائيتان في المدار، حيث تنقل إحداهما الوقود الدافع إلى الأخرى. لقد اجتازت الخطط الخاصة بذلك مراجعة نظام الطيران، وفقًا لشريحة قدمها في الاجتماع، حيث فحصت البنية الشاملة للمهمة والأنظمة الفرعية الرئيسية، من بين موضوعات أخرى.

في تلك المهمة، ستنطلق المركبة الفضائية "الهدف" أولاً وتذهب إلى المدار، تليها بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع مركبة فضائية "مطاردة". سوف ترسو المركبتان مع المطارد الذي ينقل الوقود الدافع إلى الهدف. بعد العرض التوضيحي، سيتم تفكيك المركبتين النجميتين وإخراجهما من المدار.

وقال كشاتريا إن لدى SpaceX بعض العمل قبل هذا الاختبار، بما في ذلك فهم تدفق الوقود الدفعي في الخزانات أثناء مناورات المركبة الفضائية بالإضافة إلى مقدار "دفع التسوية" اللازم بمجرد إرساء المركبات لضمان تدفق الوقود الدافع بينها.



شريحة من العرض التقديمي الذي قدمه Kshatriya توضح خطط العرض التوضيحي لنقل وقود المركبة الفضائية.

وقال: "الهدف من برنامج اختبار الطيران الخاص بهم قبل أن نفعل ذلك هو التأكد من فهمهم الكامل للديناميكيات البطيئة، وفهمهم الكامل لكيفية الحفاظ على الشكل النهائي، وما يجب أن يكون عليه دفع الاستقرار". لقد مررنا بالأمر معهم فيما يتعلق بخطتهم لهذا الغرض. إنها خطة جيدة."

تعد تقنية نقل الوقود الدافع ضرورية لخطط SpaceX لمهمات Starship خارج مدار الأرض المنخفض، بما في ذلك إصدار نظام الهبوط البشري (HLS) من Starship الذي سيتم استخدامه لهبوط رواد الفضاء على القمر بدءًا من مهمة Artemis 3، المقرر حاليًا في موعد لا يتجاوز سبتمبر 2026. ستنقل عمليات إطلاق المركبة الفضائية المتعددة الوقود الدافع إلى مستودع في مدار أرضي منخفض والذي سيتم استخدامه بعد ذلك لتزويد مركبة HLS الفضائية بالوقود، وإرسالها إلى القمر.

كان العدد الدقيق لعمليات إطلاق التزود بالوقود موضع جدل، حيث وصلت التقديرات إلى ما يقرب من 20. ولم يذكر كشاتريا عددًا من عمليات الإطلاق في عرضه، مما يشير إلى أنه يجب القيام بالمزيد من العمل لفهم عملية إعادة التزود بالوقود بشكل أفضل.

وقال إن الشركة تعمل على فهم عوامل مثل غليان الوقود الدافع والتسرب، بالإضافة إلى مقدار الوقود الذي يمكن نقله بشكل فعال من المركبة الفضائية. وقال: "كل هذه أشياء يعرفون أنها أمامهم، ولكن كل هذه أشياء موجودة في الخطة التي سيتم وصفها". "وهذا سوف يستمد الجواب."

وسيتبع اختبار نقل الوقود الدافع في الفضاء مهمة تجريبية غير مأهولة لمركبة HLS Starship، بما في ذلك تزويد المركبة بالوقود وإرسالها إلى القمر للهبوط. وقال إن هذه المهمة ستتضمن أيضًا "عرضًا توضيحيًا للصعود" لم يكن مدرجًا في الخطة أصلاً، لإثبات أن المركبة الفضائية يمكنها الإقلاع عن سطح القمر.

"إن إعادة الاستخدام الكامل والسريع للمركبات الداعمة والسفن وإعادة التعبئة المدارية للسفينة هما التقنيتان الأساسيتان اللتان نهدف إلى حلهما بحلول نهاية العام المقبل"، نشر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، على وسائل التواصل الاجتماعي في 26 أبريل، ردًا على منشور آخر. حول عرض كشاتريا. "تلك هي القطع الحاسمة الضرورية لجعل الحياة متعددة الكواكب."