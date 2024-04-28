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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر للكرة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
26/24
19/25
16/25
20/25

ونجح بتروجت في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كان قد تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش بنتيجة 3/2 في لقاء نصف النهائي.

على الجانب الآخر تأهل النادي الأهلي بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 في نصف النهائي الآخر.

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