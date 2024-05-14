رجل الأعمال كامل ابو على ضمن افضل قادة السياحة والسفر فى الشرق الاوسط لعام ٢٠٢٤

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط رجل الأعمال المصرى كامل ابو على مالك مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية من ضمن أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤ .

و قال محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى للمجموعة في تصريحات خاصة للصحف والمواقع المصرية بأن الاعلان عن التكريم جاء تزامنا مع انعقاد الدورة ال ٣١ من سوق السفر العربي التي تعتبر أكبر بورصة سياحية عربية لأي عميل داخل منطقة الشرق الأوسط مثله مثل بورصة لندن السياحية و بورصة برلين السياحية عالميا ..

والجدير بالذكر ان المجموعة تفتتح يوم الجمعة القادمة احدث واكبر منتجعاتها بمرسى علم " مدينة بورتوفينو مرسى علم - بيك الباتروس " وتعد من اكبر استثمارات مجموعة بيك الباتروس للفنادق داخل مرسى علم و عدد غرف يزيد عن ١٠٠٠ غرفة بالاضافة لزيادة عدد الغرف فى منتتجع الباتروس سى ورلد مرسى علم لتصل لعدد غرف يزيد عن الف غرفة فندقية بإطلالة مباشرة على البحر الاحمر .