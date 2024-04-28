كريدى‭ ‬أجريكول‭ ‬يُصدر‭ ‬تقريره‭ ‬الثانى‭ ‬عن‭ ‬الاستدامة أصدر‭ ‬بنك‭ ‬كريدى‭ ‬أجريكول‭ ‬مصر‭ (‬CAE‭)

‬تقريره‭ ‬الثانى‭ ‬المتكامل‭ ‬عن‭ ‬الاستدامة‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬2020‭-‬2022‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‮»‬، يركز‭ ‬التقرير‭ ‬على‭ ‬الاعتبارات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬للبنك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬البنك،‭ ‬ونظم‭ ‬إدارة‭ ‬البنك،‭ ‬والعمليات‭ ‬البنكية،‭ ‬ودرجة‭ ‬رضا‭ ‬العملاء،‭ ‬والتأثير‭ ‬المجتمعى،‭ ‬والممارسات‭ ‬البيئية،‭ ‬وأيضًا‭ ‬مساهماته‭ ‬الاقتصادية‭.‬ قال‭ ‬جون‭ ‬بيير‭ ‬ترينيل،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لبنك‭ ‬كريدى‭ ‬أجريكول‭ ‬مصر‭: ‬‮«‬تُمثل‭ ‬الاستدامة‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬جهودنا‭ ‬لتطوير‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوائد‭ ‬ملموسة‭ ‬للمجتمعات‭ ‬التى‭ ‬نخدمها‮»‬‭.‬ ويوضح‭ ‬التقرير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التى‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬ومنخفض‭ ‬الكربون،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬بنك‭ ‬كريدى‭ ‬أجريكول‭ ‬مصر،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬محطة‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬مثبته‭ ‬أعلى‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسى،‭ ‬وهى‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬محطة‭ ‬مملوكة‭ ‬لبنك‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬والتى‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وتوفير‭ ‬550‭ ‬ألف‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثانى‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬سنويًا‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬استهلاك‭ ‬305‭ ‬أسر‭.‬ ومن‭ ‬الأمثلة‭ ‬الأخرى،‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬المرأة‭ ‬الرائدة‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬أطلقه‭ ‬البنك‭ ‬لتقديم‭ ‬تدريب‭ ‬عملي‭ ‬قيم‭ ‬لخريجات‭ ‬الجامعات‭ ‬العامة‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬البنك‭. ‬ويزود‭ ‬البرنامج‭ ‬الشابات‭ ‬بخبرات‭ ‬تعليمية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬فى‭ ‬المجال‭ ‬المصرفى‭ ‬ويعزز‭ ‬استعدادهن‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭. ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الشمول‭ ‬المالى،‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬سوا‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬اطلقه‭ ‬البنك‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوى‭ ‬الهمم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭.‬ ويلخص‭ ‬التقرير‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬لخلق‭ ‬الأثر‭ ‬الايجابى‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬6‭ ‬رؤوس‭ ‬أموال‭ ‬أساسية‭ ‬للاستدامة‭ ‬والممارسات‭ ‬المسئولة‭ ‬وهى‭: ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المادى،‭ ‬والفكرى،‭ ‬والتصنيعى،‭ ‬والبشرى،‭ ‬والاجتماعى،‭ ‬والطبيعى‭.‬



