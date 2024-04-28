كريدى أجريكول يُصدر تقريره الثانى عن الاستدامة أصدر بنك كريدى أجريكول مصر (CAE)
تقريره الثانى المتكامل عن الاستدامة عن الفترة 2020-2022 تحت عنوان «تشكيل مستقبل مستدام»، يركز التقرير على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة للبنك، من خلال تسليط الضوء على أداء البنك، ونظم إدارة البنك، والعمليات البنكية، ودرجة رضا العملاء، والتأثير المجتمعى، والممارسات البيئية، وأيضًا مساهماته الاقتصادية. قال جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر: «تُمثل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية البنك، وأوضح أن البنك سيواصل العمل على تعزيز جهودنا لتطوير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات التى نخدمها». ويوضح التقرير العديد من الحلول التى يقدمها البنك للتحول إلى مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الكربون، حيث يستخدم بنك كريدى أجريكول مصر، على سبيل المثال، محطة للطاقة الشمسية مثبته أعلى المبنى الرئيسى، وهى تعد أكبر محطة مملوكة لبنك فى مصر، والتى تعمل على توليد الطاقة الخضراء وتوفير 550 ألف كيلوجرام من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويًا بما يعادل استهلاك 305 أسر. ومن الأمثلة الأخرى، «برنامج المرأة الرائدة» الذى أطلقه البنك لتقديم تدريب عملي قيم لخريجات الجامعات العامة عبر مختلف أقسام البنك. ويزود البرنامج الشابات بخبرات تعليمية واسعة النطاق فى المجال المصرفى ويعزز استعدادهن لسوق العمل. وفيما يخص الشمول المالى، برنامج «سوا» الذى اطلقه البنك بهدف تمكين الأشخاص ذوى الهمم من الوصول إلى الخدمات المصرفية. ويلخص التقرير التقدم المحرز لخلق الأثر الايجابى على صعيد 6 رؤوس أموال أساسية للاستدامة والممارسات المسئولة وهى: رأس المال المادى، والفكرى، والتصنيعى، والبشرى، والاجتماعى، والطبيعى.