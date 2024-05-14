بالفيديو.. تصريحات حسام حسن المثيره.. حقيقة ما قيل ومدير المنتخب يكشف السر

أثارت تصريحات حسام حسن عميد لاعبي العالم الأسبق ، الجدل حيث تحدث بكل شفافية مع الصحفيين والإعلاميين ، بشأن اللاعبين في الدوري المصري، ومن جانب اخر صرح بأن لا توجد أي ازمات مع محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول.



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حقيقة ما تم تداوله

وأكد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم على أن هناك حملات هجومية علينا منذ تولى حسام حسن المهام الفنية للمنتخب الأول.

وأضاف:" ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية ليس له اى اساس من الصحة، فهناك تصريحات قام احد المتواجدين بتحريفها.



ووضح الإعلامي سيف زاهر الحقائق في جلسة حسام حسن وموقفه مع محمد صلاح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و أوضح في تصريحاته عبر فضائية أون تايم سبورت ان حسام حسن أكد على انفرادنا بضم الشناوي شوبير.

كما وجه رسالة لـ إبراهيم حسن: لازم توضح حقيقة التصريحات وتفسر للجمهور اللي قاله حسام حسن، عشان ميديش مجال للقيل والقال الكتير.



وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد اجتمع اليوم الإثنين ، مع الصحفيين، بمقر اتحاد الكرة ، للحديث عن بعض الملفات المهمة بشأن المرحلة القادمة للمنتخب وتحدياته واستعداداته لتصفيات أمم إفريقيا 2025 ، ومونديال 2026.



اتحاد الكرة يوضح حقيقة تصريحات حسام حسن عن لاعبي الدوري المصري



وكشف محمد عراقي مدير إدارة الإعلام باتحاد الكورة حقيقة تصريحات حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الذي نقلت عنه بشأن عدم وجود لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، والمستوى الفنى للدورى غير مرضٍ بسبب ضعف الأداء.

ونوه في تصريحاته أن دعوة حسام حسن لبعض الإعلاميين الصحفية كانت لتقريب وجهات النظر وتصريحاته ليست رسمية وتم اجتزائها.

وأشار إلى أن ما نشر من تصريحات لحسام حسن غير حقيقي وتم فهمها بالشكل الخاطيء ، مؤكدا أن الكابتن حسام حسن نفى هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي بمجرد نشرها، وأكد أنه بهدف ركوب التريند.

ولفت إلى حسام حسن أشار إلى أن مستوى اللاعبين ليس الافضل في ظل وجود العديد من الاصابات الفترة دي، إضافة إلى وجود معاناة في ملف الاحتراف،

كما نفى عراقي ما أثير بشأن رفض الاهلي ضم لاعبيه لمعسكر المنتخب المقبل، مؤكدا أن هذا لم يحدث ، وما تم هو الاتفاق على ضم اللاعبين يون ٢٨ مايو للمعسكر الشهر الجاري.

واردف أن التؤام حسام حسن وشقيقه ابراهيم، يبدوا استغرابهم من التصريحات التي تشير إلى وجود خلافات بينهم وبين محمد صلاح لافتا إلى أن العلاقة بينهم نموذجية .



