تشاؤم سائد بشأن الاقتصاد الصينى خلال عام ٢٠٢٤

QNB يؤكد ثلاثة عوامل ستتحكم ف زيادة النمو إل %5

‬ كشف‭ ‬التقرير‭ ‬الأسبوعى‭ ‬لبنك‭ ‬قطر‭ ‬الوطنى‭ ‬QNB‭ ‬عن‭ ‬حالية‭ ‬التشاؤم‭ ‬السائدة‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين‭ ‬والاقتصاديين‭ ‬والمحللين‭ ‬بشأن‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصيني‭.‬ ويظهر‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬إجماع‭ ‬توقعات‭ ‬بلومبرغ،‭ ‬وهو‭ ‬أداة‭ ‬ترصد‭ ‬توقعات‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬والمراكز‭ ‬الفكرية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الأبحاث،‭ ‬وتقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬متوسطة‭ ‬لتوقعات‭ ‬السوق‭ ‬للنمو‭ ‬فى‭ ‬بلد‭ ‬معين‭.‬ وتشير‭ ‬توقعات‭ ‬بلومبرغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬ستحقق‭ ‬نموًا‭ ‬فاترًا‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبته‭ ‬4‭.‬6‭% ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬أى‭ ‬أقل‭ ‬بمقدار‭ ‬60‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬المحقق‭ ‬فى‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬وأدنى‭ ‬بواقع‭ ‬140‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬متوسط‭ ‬النمو‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬للبلاد‭.‬ وتأتى‭ ‬توقعات‭ ‬النمو‭ ‬الضعيفة‭ ‬هذه‭ ‬فى‭ ‬أعقاب‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الرياح‭ ‬المعاكسة‭ ‬السلبية‭ ‬التى‭ ‬واجهت‭ ‬الصين،‭ ‬والتى‭ ‬شملت‭ ‬التوقف‭ ‬المفاجئ‭ ‬للزخم‭ ‬بعد‭ ‬الموجة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الجائحة‭ ‬فى‭ ‬الصين‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وأزمة‭ ‬القطاع‭ ‬العقارى،‭ ‬وتراجع‭ ‬سياسات‭ ‬التحفيز‭ ‬الاقتصادى،‭ ‬والركود‭ ‬العميق‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬العالمى،‭ ‬وعدم‭ ‬اليقين‭ ‬السائد‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بسبب‭ ‬القيود‭ ‬التنظيمية‭ ‬الصارمة‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الابتكار‭.‬ ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الرياح‭ ‬المعاكسة‭ ‬والتوقعات‭ ‬السلبية،‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬للتفاؤل‭ ‬المعتدل‭ ‬بشأن‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادى‭ ‬للصين‭.‬ ويرى‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬عوامل‭ ‬تدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الصين‭ ‬لمعدل‭ ‬نمو‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬إجماع‭ ‬التوقعات‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبته‭ ‬5‭% ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬ العامل‭ ‬الأول‭ ‬وفقًا‭ ‬لـ‭ ‬QNB‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭% ‬فى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬الإجمالى‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬اقتصادى‭ ‬رئيسى‭ ‬لهذا‭ ‬العام، وهو‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستتخذ‭ ‬تدابير‭ ‬اقتصادية‭ ‬أكثر‭ ‬جرأة‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬ويأتى‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تزايد‭ ‬قلق‭ ‬صناع‭ ‬السياسات‭ ‬الصينيين‭ ‬بشأن‭ ‬تباطؤ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلى‭.‬ وتوقع‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬أصبحت‭ ‬حريصة‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬سياستها‭ ‬تجاه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلى‭ ‬من‭ ‬الحياد‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬أو‭ ‬التيسير‭. ‬واقتصرت‭ ‬التدابير‭ ‬الاقتصادية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬بضع‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬وضخ‭ ‬السيولة،‭ ‬والإنفاق‭ ‬المحدود‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭. ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬المالية‭ ‬والنقدية‭ ‬تؤيد‭ ‬أهداف‭ ‬النمو‭ ‬الأكثر‭ ‬قوة‭ ‬للحكومة‭.‬ على‭ ‬الصعيد‭ ‬المالى،‭ ‬حددت‭ ‬الحكومة‭ ‬نسبة‭ ‬العجز‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬الميزانية‭ ‬المالية‭ ‬عند‭ ‬6‭.‬6‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬الإجمالى،‭ ‬وهذا‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬توقعات‭ ‬السوق‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬والحكومات‭ ‬المحلية‭ ‬موارد‭ ‬غير‭ ‬مستغلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬والتى‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬العجز‭ ‬المالى‭ ‬‮«‬الفعلي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬7‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬الإجمالى‭. ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬دافعًا‭ ‬ماليًا‭ ‬كبيرًا‭. ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية،‭ ‬أشار‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الشعب‭ ‬الصينى،‭ ‬البنك‭ ‬المركزى‭ ‬للبلاد،‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬تيسيرية‭ ‬إضافية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭.‬ وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬فى‭ ‬العامل‭ ‬الثانى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬تؤدى‭ ‬بداية‭ ‬دورة‭ ‬تيسير‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬قيام‭ ‬بنك‭ ‬الشعب‭ ‬الصينى‭ ‬بتقديم‭ ‬جولة‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬التحفيزات‭. ‬وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياطى‭ ‬الفيدرالى‭ ‬فى‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬سيكون‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬الشعب‭ ‬الصينى‭ ‬مساحة‭ ‬أكبر‭ ‬لإجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التيسير‭ ‬فى‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬دون‭ ‬خلق‭ ‬دوافع‭ ‬إضافية‭ ‬لتدفق‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الصين‭. ‬فى‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تغير‭ ‬الفارق‭ ‬فى‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لصالح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬اجتذبت‭ ‬العائدات‭ ‬المرتفعة‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تدفقات‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬الصين‭. ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬الرنمينبى،‭ ‬الذى‭ ‬تراجعت‭ ‬قيمته‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬3‭% ‬منذ‭ ‬ذروته‭ ‬الأخيرة‭ ‬فى‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬استقرار‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬الأجنبى‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬لبنك‭ ‬الشعب‭ ‬الصينى،‭ ‬فإن‭ ‬السلطات‭ ‬النقدية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬أكبر‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الصينى‭ ‬المتراجع‭. ‬ومن‭ ‬ثم،‭ ‬فإن‭ ‬دورة‭ ‬التيسير‭ ‬التى‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياطى‭ ‬الفيدرالى‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬العنان‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التحفيز‭ ‬النقدى‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الشعب‭ ‬الصينى،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬رياحًا‭ ‬خلفية‭ ‬داعمة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الصينى‭.‬ ويتوقع‭ ‬QNB‭ ‬بشأن‭ ‬العامل‭ ‬الثالث‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬أكثر‭ ‬دعمًا‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادى‭ ‬فى‭ ‬الصين‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭. ‬فبعد‭ ‬‮«‬الركود‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬عميقًا‭ ‬واستمر‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬تحوّل‭ ‬إيجابى‭ ‬نحو‭ ‬دورة‭ ‬التوسع‭. ‬وكان‭ ‬مؤشر‭ ‬مديرى‭ ‬مشتريات‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬العالمى،‭ ‬وهو‭ ‬مؤشر‭ ‬فورى‭ ‬يحدد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬النشاط‭ ‬يتحسن‭ ‬أو‭ ‬يتدهور،‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬فى‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬ثم‭ ‬تحسن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬وتشير‭ ‬أحدث‭ ‬المعطيات،‭ ‬المسجلة‭ ‬فى‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬توسع‭ ‬النشاط‭. ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تكتسب‭ ‬دورة‭ ‬التصنيع‭ ‬التوسعية‭ ‬زخمًا‭ ‬سريعًا‭ ‬وتستمر‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬تقريبًا‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬داعمًا‭ ‬للصين،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬التصنيع‭ ‬26‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬الإجمالى‭ ‬للبلاد‭.‬ وأخيرا،‭ ‬أنتهى‭ ‬QNB‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬الصين‭ ‬نموًا‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬قويًا‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬توقعات‭ ‬السوق‭ ‬العامة‭ ‬سلبية‭ ‬للغاية‭. ‬وإن‭ ‬الالتزام‭ ‬القوى‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬لتحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬أقوى،‭ ‬ووجود‭ ‬مساحة‭ ‬أكبر‭ ‬فى‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬لخفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬ودورة‭ ‬التصنيع‭ ‬العالمية‭ ‬الأكثر‭ ‬دعمًا،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬التوسع‭ ‬الاقتصادى‭ ‬لتحقيق‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬المعدل‭ ‬المستهدف‭ ‬الرسمى‭ ‬البالغ‭ ‬5‭%.‬



