نداء لرئيس الوزراء

نناشد نحن العاملين بشركة برفكت بالإسكندرية المسئولة عن توريد العمالة لفروع بعض البنوك بالإسكندرية، حيث قامت الشركة بإصدار قرار فى 16 أبريل بالاستغناء عن كل العاملين فوق سن 41 سنة، وتعيين بدلاً منهم أفراد فوق 21 سنة. ولا يوجد أى حقوق لنا، كما أن القرار جاء بعد 20 سنة من العمل بالشركة والمرتبات لا تتجاوز 1700 جنيه شهرياً، ولم يطبق علينا أى حد أدنى ولا نحصل على أى حقوق من الشركة.

لهذا نناشد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء سرعة التدخل لحماية حقوقنا، والاستمرار فى العمل فى ظل هذه الظروف الصعبة.

توقيعات عديدة من العاملين بشركة برفكت الإسكندرية