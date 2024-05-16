محمد عشوب: عادل إمام أيقونة الفن العربي والمشبوة نقطة تحول مسيرتي معه

يستطيع ان يخطف قلبك بأبتسامته الحقيقية ورفعة حاجبه المتمردة وعفويته الممزوجة بخفة دم المصريين دون أذن، قدم العديد من الأدوار الفنية الهامة ذات القيمة الأخلاقية النابعة من رحم المجتمع المتشبع بالحكايات المختلفة والمواقف الفريدة لتظل كلامه محفورة في وجدانا عبر العصور، لقب بالزعيم لقدرة على تجسيد الشخصيات بوقار وعزة نفس المصريين وعظمة شخصيتهم المكونة من الجدعنه والأصالة والأن أصبح نموذج يقتدي به أغلب نجوم الفن ويحتل مكانة هامة وفريدة من نوعها في قلوبنا جميعًا والتصق أسمه بأسم دولته لانه مثال مشرف في النوايا الحسنه وليس في مجال الفن فقط أنه النجم عادل إمام.

الزعيم عادل إمام



وفي عيد ميلاده الـ 84 وبين رصيد أعماله الغفير وصداقاته المتعدده أحببنا ان نحاور الماكيير محمد عشوب صديق رحلة الكفاح مع الزعيم بداية من الأفلام التي أدى فيها الأدوار الثانية أمام الفانين حسن يوسف ورشدي أباظة وغيرهما، ليفتح قلبه لـ "بوابة الوفد" ليرصد أبرز المواقف التى جمعته معه في الفن وخلال علاقة صداقتهما، مؤكدا: "أن تجمعه علاقة حب وود وصداقة مع عادل إمام منذ بدايته الفنية حتى الأن".

الزعيم عادل إمام



محمد عشوب: عادل إمام لم يتدخل مطلقًا في عملي ولا يشاركني الرأى في أختيار رسم ملامح الشخصية بالمكياج





وأضاف أن عادل إمام يملك شخصية مرنه ومحبه للحياة للغاية، صادق في كل تصرفاته وانفعالته هذا ما يجعله يقتن الأدوار بكل سلسلة ويصل الي قلوب الجمهور دون استئذان.

الزعيم عادل إمام



محمد عشوب: شاركت عادل أمام في 75% من أعماله الفنية أبرزها المشبوه والهلفوت وأضواء المدينة





وأكمل "عشوب" أن الفنان ينقسم الي 50% مكياج داخلي و50 % مكياج خارجي ليصبح الفنان متكامل الأركان في عيون المشاهدين ويستطيع أن يوصل الشخصية لهم بكل صدق وبراعه وهذا ما كان يفعله الزعيم في مختلف أدواره.

محمد عشوب: عادل إمام أيقونة النجاح في الأعمال الفنية

وأوضح أن سر تميزه كـ الماكيير في الساحة الفنية أنه متقن وخبير في عالم المكياج ويعلم جيدًا ما تحتاجة الشخصية ويجسدها على ملامح الفنان كما ينبغي ان تكون، ولان الماكيير بمثابة العمود الفقري للشخصية التي يجسدها الفنان، كما انه ينقسم الي عدة أشياء بين مكياج تاريخي وتجميل وتشوية و كاركتر للشخصية وتنكر، ولذلك لابد أن يكون ماكيير الأعمال الفنية والدرامية خبير مكياج ملم بكل شئ لينقل الشخصية من كلام على الورق الي جسد يتحدث ويتنفس ويصل لقلوب الجمهور، وحتى لا يصبح حينها بمثابه كوافير حريمي في أحدى صالونات التجميل، قائلَا: " أنا بفهم الشخصية وأبدء أحدد هل محتاجة باروكة ولا لا وما نوعية المكياج اللي تليق مع الشخصية ولازم المكياج هو اللي يخدم الفنان وليس العكس".

الزعيم عادل إمام



محمد عشوب: عادل أمام قدم 50 سنة متواصلة من النجاحات في عالم الفن



وقال أن ارادة الله عز وجل هي من جعلت عادل أمام زعيم منذ نعومة أظافره وظهوره في بداية حياته الي الشاشة الصغيرة، فهو شخصية عفوية محبة للحياة ويعشق المرح وشديد التواضع ويقدر من حوله ويعطى الأحترام والتقدير للجميع دون استثناء، كما انه صديقي وحبيبي وأخي الفاضل جمعتنا الأيام وبدات رحلة كفاحنا سويًا من أيام الشباب حتى الأن وتجمعني معه مواقف كثيرة لا يمكن حصرها واعتز كثيرًا بهذة الصداقة أتمنى من الله ان تدوم للابد وان أراه أسعد الناس.

الماكيير محمد عشوب



واشار أن تعاونه مع الزعيم في فيلم "المشبوه" كانت نقله نوعيه في عالم الفن وخاصة أن دوره لمس المشاهدين وأصبح من أبرز أعماله منذ يوم عرضه السينمات المختلفة.



محمد عشوب: التاريخ الذي قدمه عادل إمام للسينما المصرية فريد من نوعه و مشرف

ووجه محمد عشوب رسالة نابعة من القلب للزعيم، قائلًا: " يا حبيبي كل سنة وانت طيب وسنة خير عليك وعلى أولادك وبصحة وبسعادة، عيش حياتك بهدوء، عيش حياتك بصحة وسعادة، وافتخر بمجدك وتاريخك العظيم، لانك اهديت السينما المصرية تاريخ ومجد فريد من نوعه، بنتمي أشوفك دايمًا في خير وصحة جيدة، بحبك يا زعيم".

الزعيم عادل إمام والماكيير محمد عشوب





واختتم حواره أن عمله كـ ماكيير لأبرز نجمات الفن أمر مجهد وشاق لانه يستغرق أكثر من ساعتين لرسم الشخصية على كل فنان، ولكنه يعتز بهذة المهنه كثيرًا ويفتخر أنه ينتمي لها، فهي المهنة المقربة لوجدانه، كما انها تتيح له بناء علاقات صداقة قوية وقريبة مع مختلف نجوم ونجمات الفن، لانه يلازمهم طوال فترة العمل الفني، فلا يستطيع أحد من النجوم التدخل في شئون المكياج أو رسم ملامح الشخصية من قريب أو من بعيد لاثقتهم الشديدة فيه.

الزعيم عادل إمام

الزعيم عادل إمام

الزعيم عادل إمام





الزعيم عادل إمام

الزعيم عادل إمام

الزعيم عادل إمام