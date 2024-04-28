الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بابا يارا بكوماسي، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.



وتعتبر تلك المرة الثانية التي يصل فيها الزمالك إلى النهائي بعدما توج بالبطولة الأفريقية في نسخة 2019 على حساب نهضة البركان.



سجل حمزة المثلوثي مدافع الزمالك هدف الأبيض الأول في الدقيقة 12، ثم أحرز البنيني سامسون ثاني الأهداف في الدقيقة 27.





وأضاف مصطفى شلبي هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 58 بعد تسديدة سكنت شباك دريمز.



ويلتقي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية مع الفائز من مباراة نهضة البركان واتحاد العاصمة الجزائري.



حاول الزمالك منذ بداية اللقاء الضغط على دريمز الذي كان حذرا من الاندفاع الهجومي، وحاول تسجيل الهدف في أكثر من مناسبة لكن الدفاع والحارس كان حاضرا ومتألقا.



وفي الدقيقة 12 نجح التونسي حمزة المثلوثي من تسجيل الهدف الأول لصالح الزمالك بعد كرة عرضية من زيزو عبر ركلة ركنية تصل للتونسي الذي يضعها في الشباك معلنا هدف الأبيض الأول.



وحذر حكم مباراة الزمالك ودريمز محمد عواد من إضاعة الوقت بعدما تأخر قليلا في إرسال الكرة ليعتذر عواد للحكم.



واصل لاعبو الزمالك الضغط لتسجيل هدف آخر في أكثر من فرصة لكن دفاع دريمز ظل متماسكا.

الدقيقة 26 تمريرة خاطئة من دونجا تتحول لفرصة حقيقية لدريمز لكن يسدها مهاجم الفريق الغاني فوق المرمى في أخطر فرص دريمز.



قبل أن يرد الزمالك ويسجل سامسون مهاجم الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة فتوح لشلبي الذي يرسلها إلى المهاجم البنيني ليسددها أرضية زاحفة في شباك دريمز.



حاول لاعبو دريمز الضغط على الزمالك من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق وفي فرصة خطيرة للفريق الغاني تسديدة من أنطوي يتصدى لها عواد الذي أغلق زاوية التسديد عليه قبل ان ترتد له ويسددها مجددا لكن يمسكها عواد بسهولة بالدقيقة 35.



بعدها محاولة جديدة من لاعبي دريمز بعد تبادل تمريرات تصل إلى أنطوي ليمررها لزميله بواتينج لأنطوي مجددا لكن يضعها فوق مرمى الزمالك.



شهدت الدقيقة 36 سقوط زياد كمال على الأرض بعد إصابته في الأنف ليخرج من الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود بشكل طبيعي.



وقبل نهاية الشوط فرصة خطيرة لدريمز وتسديدة من بواتينج أمام المرمى لكن يتألق عواد قبل أن ترتد لعبدالعزيز عيسى الذي يسددها ببراعة لكن تمر بجوار القائم.



في الشوط الثاني حاول دريمز تسجيل هدف وبدأ الشوط ضاغطا لكن دون جدوى، ثم في الدقيقة 48 تسديدة من محمد شحاتة يبعدها حارس دريمز بصعوبة.



قبل أن يسجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 58 بعد تمريرة سيف الدين الجزيري لـ شلبي الذي يسددها في شباك دريمز.

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الثاني بعد تسجيله الهدف الثالث وسط محاولات بين الحين والآخر من لاعبي دريمز لكن فشلت جميع محاولات لاعبي الفريق الغاني.



وفي الدقيقة 75 تسديدة من عبدالعزيز عيسى لاعب دريمز أمام منطقة الجزاء لكنها تمر بسلام بجوار القائم بقليل.



ثم في الدقيقة 83 تمريرة رائعة من زيزو لـ ناصر منسي التي تصله الكرة إنفراد تام ويضع الكرة لكنها تمر بجوار القائم في فرصة تسجيل هدف محققة.



نهائي عربي مُنتظر

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة نهضة البركان واتحاد العاصمة علما أن مباراة الذهاب أنتهت لصالح نهضة البركان بثلاثية نظيفة بعد الأزمة الأخيرة بين الناديين ورفض السلطات الجزائرية قمصان الفريق المغربي التي تحمل خريطة بلادهم ليتم إلغاء المباراة ويعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اتحاد العاصمة خاسرا بنتيجة 3-0.

