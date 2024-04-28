أحمد موسى: مركز البيانات والحوسبة تكلف مليارات الدولارات وينقل مصر لمرحلة متقدمة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية يعتبر عقل مصر، ويأتي إنشاؤه في إطار التكنولوجيا والتطور الرقمي، ويحتوي على بيانات الحكومة والشعب المصري.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه"على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم الأحد مركز البيانات والحوسبة السحابية تكلف مليارات الدولارات وليس الجنيهات وينقل مصر إلى مرحلة متقدمة.

السيسي يريد ربط الخدمات الصحية والمستشفيات بالكامل

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد ربط الخدمات الصحية والمستشفيات بالكامل؛ لأن هذا يجعل الخدمة التي يحصل عليها المواطن المصري أكثر كفاءة، موضحا أن هذا تطور ونقلة كبيرة لمصر.

وأوضح أحمد موسى أن الرئيس السيسي ومعه مدير سلاح الإشارة والمدير التنفيذي لمركز البيانات والحوسبة السحابية تحدث مع وزيري الصحة والاتصالات عن تفاصيل هذا المركز.

كشف المهندس عمرو فاروق مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، تفاصيل المركز، لافتا إلى أن المشروع يتكون من مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، ومبنى خاص بمعدات الحوسبة السحابية، ومبنى يتضمن قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.



وقال عمرو فاروق خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن المشروع يتضمن أيضا مركز تحكم تبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ، موضحا أنه تم اعتماد أحدث التكنولوجيا خلال إنشاء المركز، ونستهدف خدمة الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار إلى أن إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية، يهدف إلى العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وواصل فاروق أن المركز مقام على مساحة 32500 متر مربع، وجميعها مجهزة بأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية؛ لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من خلال المركز على مدار الساعة.

وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وتخطو مصر خطوات واعدة فى التحول الرقمى، لإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، واليوم نشهد الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس التى تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة والتى تم اطلاق خدماتها خلال عام 2022، وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحًا واستكمالا لنفس المحور التكنولوجى باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذى القرار لإرضاء المواطنين.