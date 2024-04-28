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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليل يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي

ليل وميتز
ليل وميتز

فاز ليل على نظيره ميتز بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

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أحزر جيورجيس ميتكاودزي لاعب ميتز الهدف الأول في الدقيقة 23 عبر ركلة جزاء، قبل أن يسجل إيسمايلي دوس سانتوس التعادل لصالح ليل في الدقيقة 31.

قبل أن يسجل يوسف يازيجي هدف ليل الثاني في الدقيقة 44 من عمر المباراة لينجح ليل في تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط.
 

موقف ليل وميتز في الدوري الفرنسي:

رفع ليل رصيده إلى 55 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالمركز الثالث، بينما توقف رصيد ميتز عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.
 

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