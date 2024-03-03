مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ميتز في الدوري الفرنسي

اعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بنادي نانت تشكيله الرسمي الذى سيخوض مواجهة ميتز التى تجمع الفريقين بعد قليل، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024.

تشكيل نانت اليوم أمام ميتز في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: نيكولاس بالويس، جان كاستيليتو، ناثان زيزي، نيكولاس كوزا.

وسط الملعب: سيمون موسيس، دوجلاس أوجوستو، فلوران موليت، بيدرو تشيفيريلا، ماركوس كوكو.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: ريمي ديشامب، إيراي كوميرت، جان كيفين دوفيرين، صامويل موتوسامي، ماتياس أبليني، هوجو بوتسينجام، بيني تراوري، تينو كاديويري.