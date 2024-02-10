باريس سان جيرمان يتقدم على ليل بثنائية في الشوط الأول

سيطر فريق باريس سان جيرمان على مجريات الشوط الأول من مباراته أمام ليل حيث يتقدم بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورى الفرنسي.

بادر ليل بالتقدم في الدقيقة السادسة عن طريق يوسف يازيسي ثم أحرز باريس سان جيرمان هدفين عن طريق جونزالو راموس، والكساندرو ريبيرو بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 10 و17.

يجلس النجم الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد البدلاء في مباراة باريس سان جيرمان وليل المقررة بينهما مساء اليوم على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى الفرنسي.

وجاء قرار جلوس مبابي على مقاعد البدلاء من المدرب الإسباني لويس إنريكي على الرغم من إعلان النادي جاهزيته بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها فى كاحل القدم اليسرى خلال مباراة باريس سان جيرمان بريست مساء الأربعاء الماضي في ثمن نهائي كأس فرنسا، والتي انتهت لمصلحة باريس سان جيرمان، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدورى الفرنسي برصيد 47 نقطة من 20 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراة واحدة .

يسعى ليل لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الباريسيين وتجنب الخسارة، خاصة أنه يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة من 20 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات.