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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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رياضة

بمشاركة مصطفى محمد

نانت يسقط أمام ميتز في الدروري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

سقط نانت أمام ميتز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأخير في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

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وشارك مصطفى محمد أساسيا مع نانت منذ بداية المباراة لكن قرر المدرب استبداله في الدقيقة 59، وإشراك تينو كاديوير بدلا منه.

أحرز ميكاوتادزي هدف ميتز الأول في الدقيقة 58 عبر ركلة جزاء، قبل أن يضيف ماثيو أودول ثاني الأهداف لصالح نانت في الدقيقة 60.

موقف نانت وميتز في جدول ترتيب الدوري الفرنسي:

رفع ميتز رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر، فيما يتوقف رصيد نانت عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر. 

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