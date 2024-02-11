باريس سان جيرمان يهزم ليل بثلاثية في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على ليل بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورى الفرنسي.

بادر ليل بالتقدم في الدقيقة السادسة عن طريق يوسف يازيسي ثم أحرز باريس سان جيرمان هدفين عن طريق جونزالو راموس، والكساندرو ريبيرو بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 10 و17.

وختم كولو مواني أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدورى الفرنسي برصيد 50 نقطة من 21 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراة واحدة .

ويحتل ليل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة من 20 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات.