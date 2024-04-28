الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشافي يكشف استعداداته لمواجهة جيرونا

تشافي
تشافي

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام جيرونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

txt

تشافي يعلق على مواجهة برشلونة وفالنسيا في الليجا

وشدد تشافي على أن الأكثر أهمية بالنسبة له يعد مواجهة الغد أمام فالنسيا، ومن ثم سيبدأ التفكير في مواجهة جيرونا.

تصريحات تشافي

علق تشافي على مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، حيث قال: "الأهم بالنسبة لي هو مباراة الغد أمام فالنسيا، ثم بعد ذلك نبدأ التفكير في موقعة جيرونا، فهو منافس مباشر تمامًا".

وتابع: "لقد تحدثت من قبل في مباراة الذهاب، هناك حد أدنى وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا والآخر هو التأهل إلى كأس السوبر".

ويبحث تشافي هيرنانديز عن تحقيق الفوز على فالنسيا في مواجهة الغد وذلك من أجل الحفاظ على وصافة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يرغب في اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، وأيضًا السوبر الإسباني للموسم الحالي.

مواد متعلقة

طارق حامد جاهز لمباراة ضمك وأهلي جدة في الدوري السعودي

قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال
الجريدة الورقية