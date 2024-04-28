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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشافي يعلق على مواجهة برشلونة وفالنسيا في الليجا

تشافي
تشافي

علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2023/2024.

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وأكد تشافي أن الفريق يحتاج لتحقيق وصافة الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وذلك من أجل اللعب في السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، بعدما اقترب الأخير من التتويج بلقب الليجا لهذا الموسم.

وتحدث تشافي هيرنانديز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل موقعة برشلونة وفالنسيا، حيث قال: "لابد من تحقيق المركز الثاني لنكون في السوبر الإسباني، فالنسيا تحت قيادة باراخا خصم عنيد، لكن المدرب يقوم بعمل رائع، كما أنها ستكون مواجهة صعبة".

وأكمل: "بيدري جاهز لمواجهة فالنسيا بنسبة 100٪، ومن حيث المبدأ سيتواجد غدًا".

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد نجح في إقنا تشافي هيرنانديز بالاستمرار مع البلوجرانا، بعدما تراجع عن قرار رحيله خلال الفترة الأخيرة.

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