شاي الماتشا الياباني يقلل من مستويات القلق.. دراسات توضح

أظهرت دراسة أنه بعد شرب خلاصة هذا الشاي، يمكن تقليل مستوى السلوك القلق وقد توصل إلى هذا الاستنتاج علماء من موطن هذا المشروب أي من اليابان.

إذا كانت حياتك مليئة بالتوتر، فإن شاي الماتشا الياباني الشهير يمكن أن ينقذك، حيث اكتشف باحثون من أرض الشمس المشرقة مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ومن بينها القدرة على تقليل مستوى القلق.

ووجدت دراسة أجريت على فئران المختبر أن مؤشرات السلوك القلق لدى القوارض انخفضت بعد تناول مسحوق أو مستخلص شاي الماتشا.

يعتقد العلماء اليابانيون أن التأثير المهدئ للشاي يرتبط بآلية تنشيط مستقبلات الدوبامين D1 ومستقبلات السيروتونين 5-HT1A، ويرتبط كل من هذه المستقبلات بالسلوك القلق وعلى الرغم من أن هناك حاجة لدراسات وبائية أخرى لتأكيد هذه النتائج، إلا أن نتائج هذه الدراسة تظهر أن الشاي، الذي استخدم كطب شعبي لسنوات عديدة، مفيد جدًا لصحة الإنسان.

ما لا تعرفه عن اضطرابات القلق

تجدر الإشارة إلى أن مستوى الاكتئاب واضطرابات القلق بين السكان يتزايد باستمرار في العديد من البلدان اليوم، أصبحت حياة الإنسان المعاصر أقل استقرارًا وقابلية للتنبؤ بها مما كانت عليه قبل عدة عقود، والتوقع المستمر لشيء غير سار له تأثير سلبي على النفس.

أحيانًا تكون المعاناة من القلق جزءًا طبيعيًّا من الحياة ومع ذلك، فإنَّ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق غالبًا ما يكون لديهم مخاوف وخوف مفرط ومستمر من المواقف اليومية. وفي كثير من الأحيان، تتضمن اضطرابات القلق نوبات متكررة من المشاعر المفاجئة للقلق الشديد والخوف أو الرعب، وتصل إلى ذروتها في غضون دقائق (نوبات الهلع).

تتداخل مشاعر القلق والذعر هذه مع الأنشطة اليومية، ويصعب التحكم فيها، ولا تتناسب مع الخطر الفعلي، ويمكن أن تستمر لفترة طويلة. قد تتجنب بعض الأماكن أو المواقف لمنع هذه المشاعر. قد تبدأ الأعراض خلال سنوات الطفولة، أو سن المراهقة، وتستمر حتى سن البلوغ.

ومن أمثلة اضطرابات القلق: اضطراب القلق العام، واضطراب القلق الاجتماعي (الرهاب الاجتماعي)، والرهاب المحدد، واضطراب قلق الانفصال. يمكن أن تُصاب بأكثر من اضطراب قلقي واحد. قد ينتج القلق في بعض الأحيان عن حالة طبية تحتاج إلى علاج.

وأيًّا كان شكل القلق لديك قد يساعدك العلاج على التخلص من هذا الأمر.