وزير الري: تحديات متشابهة تواجه قطاع المياه في مصر والعراق كونهما دولتي مصب

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الري، آخر مستجدات الوضع المائي في مصر، مشيراً للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعراق كونهما دولتى مصب، إضافة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية وهو ما يتطلب التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

تفاصيل لقاء وزير الري مع رئيس الجمهورية العراقية



وذلك خلال لقاءه الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية العراقية، في زيارة لدولة العراق الشقيقة للمشاركة ضمن فعاليات "مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه"، بحضور المهندس عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية العراقى .



وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتعزيز التعاون الثنائي ، وحرص جمهورية مصر العربية على خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة مع العراق وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في النمو والازدهار، ومشيراً لوجود خبرات مصرية متميزة في مجالات الري والحماية من أخطار السيول التي يُمكن لمصر مشاركتها مع الأخوة في دولة العراق الشقيقة.



وأشار رئيس الجمهورية العراقية، إلى المخاطر التي تواجهها البشرية نتيجة التغيرات المناخية والتصحر وشح المياه ومدى تأثيراتها السلبية على البيئة والحياة والنمو الاقتصادي في العالم ككل ، حيث شدد فخامته على ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات في هذا المجال وأثرها على الواقع الزراعي والتنموي والبيئي .

كما تم مناقشة أهداف "مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه" والذى تشارك مصر في فعالياته، حيث أشار رئيس الجمهورية العراقية لتشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعراق وهو ما يتطلب تعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه، فضلاً عن استمرار الزيارات الميدانية المتبادلة واعتماد أساليب الري الحديثة وتطوير المنشآت المائية والتأهيل بمواد صديقة للبيئة، مؤكداً أهمية انعقاد المؤتمرات التي تبحث الإجراءات الكفيلة بتعزيز التعاون والتواصل مع دول الجوار وإيجاد الحلول لتحديات المياه التي تعاني منها العديد من دول المنطقة.

على هامش فعاليات "مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه" والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالسيد عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، مشيرا لحرصه على المشاركة فى فعاليات "مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه" لتعزيز التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال المياه.

وأشار الدكتور سويلم لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية وكون كلا البلدين دولتى مصب، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه، ومواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، واستمرار الزيارات الميدانية المتبادلة لتحقيق المزيد من تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات الرى الحديث، والمنشآت المائية، والتأهيل بمواد صديقة للبيئة ، والاتزان الملحى بالمناطق الساحلية، والتعامل مع الحشائش وورد النيل بالمجارى المائية ، ومنظومة الرصد (التليمترى)، وتعزيز التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والجانب العراقى.